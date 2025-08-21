Оскорбляла погибшего в ДТП нардепа: появились новые детали возможного отстранения Безуглой

По словам нардепа Александры Устиновой, Марьяна Безуглая пообещала, что возьмет в Верховной Раде слово, чтобы извиниться перед покойным Ярославом Рущишиным, но в очередной раз начала его оскорблять.

Верховная Рада Украины в 10:00 собирается рассмотреть вопрос отстранения от заседаний народного депутата Марьяны Безуглой на два дня. Об этом сообщила в Facebook нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова.

Основным поводом для этого стало оскорбление погибшего в ДТП в Ивано-Франковской области народного депутата фракции Ярослава Рущишина. Политик ехал на мотоцикле Harley-Davidson, столкнулся с трактором и скончался, когда его везли в больницу.

По утверждению Устиновой, Безуглая в день смерти нардепа облила его грязью, поскольку ей так захотелось. Далее нардеп утверждает, что Марьяна Безуглая за все шесть лет в парламенте "ничем не запомнилась, кроме скандалов".

"Ее выгнали из комитета обороны, за что проголосовал весь комитет. Она только устраивала скандалы и шантажировала всех", — добавила она.

Далее нардеп отмечает, что Безуглую просили извиниться перед покойным Рущишиным и его семьей за высказывания о нем.

"Марьяна сказала, что сделает это, взяла слово с трибуны, но решила хайпануть и с трибуны Рады в очередной раз сегодня облила его дер***м. Соврав всем, что берет слово, чтобы извиниться. После этого Регламентный комитет решил отстранить ее от работы", — пояснила Устинова.

Рада может отстранить Безуглую от работы: позиция нардепа

Безуглая в Telegram отметила, что Устинова "звонит и пишет нардепам", чтобы завтра они голосовали за отстранение от работы.

"Уговаривает, шантажирует, угрожает, кого как", — сообщила она.

Далее Безуглая приводит скрины комментариев в адрес Устиновой по поводу назначения на пост министра обороны Рустема Умерова и ее мужа, который живет в США.

Марьяна Безуглая решила оспорить в суде решение Регламентного комитета ВРУ об отстранении от заседаний. По ее словам, ни одного нардепа, пребывающего под следствием за коррупционные преступления, не отстраняли от работы.

По ее оценкам, в работе Рады наблюдаются двойные стандарты, что вызывает возмущение некоторых коллег.

Напомним, Марьяна Безуглая хотела отстранить нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко от участия в пленарных заседаниях парламента. Ей не понравилось то, что он транслирует происходящее в зале Рады онлайн.

Фокус также писал, что Безуглая при рассмотрении законопроекта о восстановлении полномочий НАБУ и САП выходила к трибуне Рады с планшетом, на котором была надпись "Власть — это народ". Многие посчитали этот шаг "препятствием в деятельности депутатов".