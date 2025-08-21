Ображала загиблого в ДТП нардепа: з'явилися нові деталі можливого відсторонення Безуглої

За словами нардепа Олександри Устинової, Мар'яна Безугла пообіцяла, що візьме у Верховній Раді слово, щоб вибачитися перед покійним Ярославом Рущишиним, але вкотре почала його ображати.

Верховна Рада України о 10:00 збирається розглянути питання відсторонення від засідань народного депутата Мар'яни Безуглої на два дні. Про це повідомила у Facebook нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова.

Основним приводом для цього стала образа загиблого в ДТП в Івано-Франківській області народного депутата фракції Ярослава Рущишина. Політик їхав на мотоциклі Harley-Davidson, зіткнувся з трактором і помер, коли його везли в лікарню.

За твердженням Устинової, Безугла в день смерті нардепа облила його брудом, оскільки їй так захотілося. Далі нардеп стверджує, що Мар'яна Безугла за всі шість років у парламенті "нічим не запам'яталася, крім скандалів".

"Її вигнали з комітету оборони, за що проголосував весь комітет. Вона тільки влаштовувала скандали і шантажувала всіх", — додала вона.

Далі нардеп зазначає, що Безуглу просили вибачитися перед покійним Рущишиним і його родиною за висловлювання про нього.

"Мар'яна сказала, що зробить це, взяла слово з трибуни, але вирішила хайпанути і з трибуни Ради вкотре сьогодні облила його лайном. Збрехавши всім, що бере слово, щоб вибачитися. Після цього Регламентний комітет вирішив відсторонити її від роботи", — пояснила Устинова.

Рада може відсторонити Безуглу від роботи: позиція нардепа

Безугла в Telegram зазначила, що Устинова "дзвонить і пише нардепам", щоб завтра вони голосували за відсторонення від роботи.

"Вмовляє, шантажує, погрожує, кого як", — повідомила вона.

Далі Безугла наводить скріни коментарів на адресу Устінової з приводу призначення на посаду міністра оборони Рустема Умерова та її чоловіка, який живе у США.

Мар'яна Безугла вирішила оскаржити в суді рішення Регламентного комітету ВРУ про відсторонення від засідань. За її словами, жодного нардепа, який перебуває під слідством за корупційні злочини, не відсторонювали від роботи.

За її оцінками, у роботі Ради спостерігаються подвійні стандарти, що викликає обурення деяких колег.

Нагадаємо, Мар'яна Безугла хотіла відсторонити нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка від участі в пленарних засіданнях парламенту. Їй не сподобалося те, що він транслює те, що відбувається в залі Ради онлайн.

Фокус також писав, що Безугла під час розгляду законопроекту про відновлення повноважень НАБУ і САП виходила до трибуни Ради з планшетом, на якому був напис "Влада — це народ". Багато хто вважав цей крок "перешкодою в діяльності депутатів".