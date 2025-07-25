Смерть нардепа Ярослава Рущишина: где и когда похоронят известного общественного деятеля

24 июля на Ивано-Франковщине в результате ДТП погиб известный общественный деятель, нардеп, предприниматель и меценат Ярослав Рущишин. Прощание с ним состоится во Львове.

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Прощание с Ярославом Рущишином начнется 27 июля в церкви Святой Софии, что возле Украинского католического университета, сообщили в партии "Голос", к которой принадлежал Ярослав.

Прощание с нардепом Ярославом Рущишином

В воскресенье, 27 июля, в 19:00 состоится парастас в церкви Святой Софии по адресу ул. Козельницкая, 2а.

В понедельник, 28 июля, в 9:30 — Божественная Литургия в этой же церкви. Около 11:30 — общегородское прощание на Площади Рынок. Около 13:00-14:00 — похороны.

Похоронят Ярослава Рущишина на Лычаковском кладбище.

Семья просит не приносить цветы, а вместо этого сделать донацию на Украинский католический университет — дело, которое было близким Ярославу.

Умер Ярослав Рущишин: детали

24 июля на Ивано-Франковщине в результате ДТП погиб народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин.

Как писал Фокус, авария произошла около 21:45 вблизи села Бабухов. Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson и столкнулся с трактором, который двигался в попутном направлении. 57-летний нардеп скончался во время транспортировки в больницу.

Что известно о Ярославе Рущишине

Ярослав Рущишин был почетным сенатором УКУ, одним из основателей Бизнес-школы университета и активным меценатом. Он сделал весомый вклад в развитие культуры, бизнеса и гражданского общества Украины.

В течение своей жизни Рущишин совмещал предпринимательство с общественной активностью. Он был одним из основателей художественного объединения "Дзига", которое стало платформой для развития многих украинских художников 1990-х годов. Также Ярослав основал сеть швейных фабрик АО "Троттола", которая впоследствии заняла ведущее место среди экспортеров Украины.

В 2019 году Ярослав Рущишин был избран народным депутатом Украины от партии "Голос".

Напомним, 22 июля в ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан.

Фокус также писал о том, что украинский фотограф Давид Дубницкий попал в аварию возле Кривого Рога и погиб.