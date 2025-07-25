Смерть Ярослава Рущишина: де і коли поховають народного депутата

24 липня на Івано-Франківщині внаслідок ДТП загинув відомий громадський діяч, нардеп, підприємець і меценат Ярослав Рущишин. Прощання з ним відбудеться у Львові.

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Прощання з Ярославом Рущишином розпочнеться 27 липня у церкві Святої Софії, що біля Українського католицького університету, повідомили у партії "Голос", до якої належав Ярослав.

Прощання з нардепом Ярославом Рущишином

У неділю, 27 липня, о 19:00 відбудеться парастас у церкві Святої Софії за адресою вул. Козельницька, 2а.

У понеділок, 28 липня, о 9:30 — Божественна Літургія у цій же церкві. Близько 11:30 — загальноміське прощання на Площі Ринок. Близько 13:00-14:00 — похорон.

Поховають Ярослава Рущишина на Личаківському кладовищі.

Родина просить не приносити квіти, а натомість зробити донацію на Український католицький університет — справу, яка була була близькою Ярославові.

Помер Ярослав Рущишин: деталі

24 липня на Івано-Франківщині внаслідок ДТП загинув народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин.

Як писав Фокус, аварія сталася близько 21:45 поблизу села Бабухів. Рущишин перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson і зіткнувся з трактором, який рухався в попутному напрямку. 57-річний нардеп помер під час транспортування до лікарні.

Що відомо про Ярослава Рущишина

Ярослав Рущишин був почесним сенатором УКУ, одним із засновників Бізнес-школи університету та активним меценатом. Він зробив вагомий внесок у розвиток культури, бізнесу та громадянського суспільства України.

Протягом свого життя Рущишин поєднував підприємництво із суспільною активністю. Він був одним із засновників мистецького об’єднання "Дзиґа", яке стало платформою для розвитку багатьох українських митців 1990-х років. Також Ярослав заснував мережу швейних фабрик АТ "Троттола", яка згодом посіла провідне місце серед експортерів України.

У 2019 році Ярослав Рущишин був обраний народним депутатом України від партії "Голос".

Нагадаємо, 22 липня у ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан.

Фокус також писав про те, що український фотограф Давид Дубницький потрапив в аварію біля Кривого Рогу та загинув.