Два депутата от "Слуги народа" решили сложить мандаты: один из них объяснил причину, — СМИ

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Жупанин и Остап Шипайло написали заявления об отставке с должности депутатов. Жупанин объяснил своё решение желанием применить опыт в энергетической сфере на практике в преддверии сложной зимы, тогда как Шипайло пока не прокомментировал свой шаг.

Как сообщил народный депутат от партии "Голос" Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram, оба парламентария подали заявления о сложении мандатов.

Андрей Жупанин был избран в Верховную Раду в 2019 году по списку "Слуги народа". Он работал в Комитете по вопросам энергетики и ЖКХ, возглавлял подкомитет по газовой политике, а с 2024 года был заместителем председателя комитета. Также Жупанин известен работой над законопроектами по евроинтеграции в энергетической сфере.

В комментарии "Украинской правде" депутат подтвердил подачу заявления и пояснил, что хочет применить полученные знания и опыт в энергетике на практике, чтобы помочь Украине подготовиться к сложному отопительному сезону.

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Вторым депутатом, решившим сложить мандат, стал Остап Шипайло. Он был избран в Раду в 2019 году по списку "Слуги народа" и входил в состав парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

До избрания народным депутатом Шипайло занимался предпринимательской деятельностью, в частности возглавлял компании в сфере строительства и энергетики. На данный момент он не сообщил о причинах своего решения сложить депутатские полномочия.

В то же время "Рух Чесно" обращало внимание на его голосование за законопроект № 12414 в июле 2025 года, который предусматривал изменения в работе НАБУ и САП, а также на поддержку градостроительной реформы № 5655. Кроме того, в декларации за 2019 год Шипайло указал 21 млн гривен наличных средств.

Кроме того, 18 августа народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что вернулась во фракцию "Слуга народа", из которой вышла летом 2024 года.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский сегодня может представить в Верховную Раду кандидатуры Евгения Хмары на должность министра обороны и Андрея Сибиги — на должность главы МИД. Голосование по этим кандидатурам, вероятно, состоится завтра на пленарном заседании.