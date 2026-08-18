Хмара вместо Федорова: сегодня подадут кандидатуры на глав Минобороны и МИД, — нардепы

Президент Владимир Зеленский сегодня может представить в Верховную Раду кандидатуры Евгена Хмары на должность министра обороны и Андрея Сибиги — на должность главы МИД. Голосование по этим кандидатурам, вероятно, состоится завтра на пленарном заседании.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Сначала он отметил, что на Согласительном совете нет предложений о назначении министров, а состоится ли голосование на этой неделе — неизвестно. Позже его источники сообщили, что кандидатуру Хмары на должность главы Минобороны могут выдвинуть в ближайшее время, возможно, уже сегодня.

Позже Железняк сообщил, что на Согласительном совете объявили о встрече кандидатов с парламентскими фракциями сегодня. По его данным, кандидатуры Хмары и Сибиги будут представлены сегодня, а голосование по кандидатурам министров обороны и иностранных дел состоится завтра.

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Кроме того, Железняк уточнил, что Евген Хмара примет участие в голосовании уже не в качестве военнослужащего. Поэтому, по его словам, изменять закон специально для его назначения не требуется.

Об этом также заявил народный депутат Алексей Гончаренко. В 10:28 он сообщил, что за полтора часа до заседания Верховной Рады предложений президента на должности министров обороны и иностранных дел ещё не поступало.

В 11:25 Гончаренко написал, что сегодня ожидается выдвижение кандидатур Хмары и Сибиги. По его словам, Зеленский должен представить их в Раду сегодня, а голосование планируется провести завтра.

Таким образом, судя по заявлениям обоих народных депутатов, Федорова не планируют возвращать на должность министра обороны. Окончательное решение по кандидатурам Хмары и Сибиги должна принять Верховная Рада в ходе голосования.

Назначение "Хмары"

Накануне "Суспильне" сообщало, что президент ещё не представил в Раду кандидатуры на должности министра обороны и главы МИД, поэтому 18 августа их назначение не планировалось рассматривать. По данным собеседников издания, в парламенте могло не хватить голосов за действующего исполняющего обязанности министра обороны Евгена Хмару.

Среди причин "Суспильне" называло то, что Хмара является действующим военнослужащим, тогда как согласно закону "О национальной безопасности Украины" министр обороны должен быть гражданским лицом. Также издание сообщало, что часть депутатов требовала восстановить на должности Михаила Федорова.

Что известно об отставке Федорова

15 июля Верховная Рада освободила Михаила Федорова от должности министра обороны. По информации СМИ, одной из причин кадрового решения стали разногласия между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны и обеспечению украинской армии.

На следующий день после увольнения Федорова в разных городах Украины начались акции в его поддержку. Люди выходили на улицы с картонными плакатами, требуя вернуть его на должность. Протестные акции продолжались более двух недель, в частности 31 июля шествия прошли в Киеве, Львове, Днепре и других городах.

После отставки Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что видит Федорова в своей команде, и предлагал ему другие должности. По данным СМИ, среди них были должности премьер-министра, вице-премьер-министра по технологическому развитию и вице-премьер-министра по военным инновациям. В то же время Федоров заявлял, что готов вернуться во власть только в статусе министра обороны.

Ранее также сообщалось, что Зеленский не планирует вновь назначать Федорова главой Минобороны, несмотря на протесты в его поддержку. По данным источников "РБК-Украина", президент видит на этой должности Евгения Хмару.