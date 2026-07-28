Зеленский видит только Хмару: Федоров не вернется на пост министра обороны, — СМИ

Президент Владимир Зеленский, как пояснили осведомленные источники, отказал Михаилу Федорову в повторном назначении на пост главы Минобороны после отставки правительства. Ведь команда бывшего главы оборонного ведомства осталась на своих местах и продолжит работу.

Собеседники "РБК-Украина" сообщили, что Михаилу Федорову предлагали другие должности, чтобы утихомирить уличные протесты, но министром обороны он не станет. Впрочем, на Банковой признают, что не ожидали протестов в связи с увольнением Федорова с должности.

"Второй раз за два года мы уперлись в одну и ту же стену с прогрессивной аудиторией", – сказал собеседник из окружения Зеленского, имея в виду нынешние "картонные протесты" против увольнения Михаила Федорова и прошлогодние – против ограничения независимости НАБУ и САП.

Однако на данный момент вопрос о возвращении Федорова на пост главы оборонного ведомства вряд ли актуален, поскольку Зеленский четко видит на этой должности Евгения Хмару.

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"Если бы хотели вернуть Федорова в команду, ему сразу бы что-то предложили. А сейчас мы понимаем, что все эти идеи с вице-премьером и прочее — это для того, чтобы утихомирить уличные протесты", — сказал инсайдер из окружения бывшего министра обороны.

Протесты в Украине продолжаются, но на Банковой надеются, что они утихнут Фото: Из открытых источников

Однако президент всё же пошёл протестующим навстречу — отстранил от должности главнокомандующего Александра Сырского.

"Когда говорят, что президент "забронзовел", то это вовсе не так. Но он решил отделить зерно от плевел. И он начал консультироваться по поводу нового главнокомандующего не с протестующими, а с высшим военным руководством", — сказал инсайдер.

В то время президент провел множество встреч с командирами различных корпусов и поручил нескольким доверенным лицам провести комплексный анализ различных кандидатов, собрать информацию от их бывших и нынешних коллег, подчиненных, начальников и т. д.

"Мне кажется, это был один из лучших — если не самый лучший и самый системный — кадровый отбор, который мы проводили. При этом 95 процентов людей сказали, что альтернативы Сирскому по масштабу, опыту и компетенциям нет. Но нужно было показать армии новые подходы", – рассказал один из тех, кто составлял "досье".

По его словам, именно Михаил Драпатый оказался "ближе всех к так называемому "второму выбору".

Впрочем, журналисты утверждают, что в любом случае готовность президента "идти на уступки" или "прислушиваться" имеет свои пределы: "Выполнив одно требование улицы — уволив Сирского — он явно не собирается выполнять другое — вернуть Федорова".

Между тем протесты продолжаются. В ближайшую пятницу, как раз к возвращению Зеленского из-за границы, обсуждается даже идея изменения их формата — вместо статичного протеста на площади возле театра Франко провести шествие.

Протестующих хотят вывести на улицы Фото: Фокус

Но в целом собеседники из президентской команды считают, что со временем протесты утихнут.

"Им нужно будет перейти к системному подходу, просто так, "на вайбе", долго протестовать не получится. Кроме того, у протестов есть сила, когда всё это не превращается в Гайд-парк, а есть одно мощное понятное требование, а не каждый требует что-то свое, как с Кимом", — говорит один из них.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал главную причину отставки министра обороны Михаила Федорова. По его словам, между ним и бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским не было взаимодействия.

Ранее Фокус сообщал, что Федоров отказался от всех предложений Зеленского. Бывший министр пояснил, что лишь три должности в Украине позволяют повлиять на ход войны.