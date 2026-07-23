Федоров отказался от предложений Зеленского: "Ни у одной должности нет реальных полномочий"

Бывший министр обороны Михаил Федоров согласен вернуться только на ту должность, с которой его уволили 16 июля, сообщили СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский должен восстановить Федорова в должности министра обороны, считает бывший глава ведомства.

Федоров напомнил украинскому президенту, что ему предстоит реализовать программу "AIR–LAND–ECONOMY", сообщает "Суспільне". Бывший министр пояснил, что лишь три должности в Украине позволяют повлиять на ход войны. По словам Федорова, речь идет о президенте, главнокомандующем ВСУ и министре обороны. Поскольку он хотел бы побороть коррупцию и реформировать армию, то только в Минобороны у него будут соответствующие полномочия, привело СМИ слова экс-министра.

"Ни одна из других должностей не обладает реальными полномочиями, чтобы побороть коррупцию в сфере закупок, завершить начатую трансформацию армии, планировать и осуществлять асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие задачи, которые наша команда уже начала в Министерстве обороны", — сказал Федоров.

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Отставка Федорова — заявление о возвращении в Министерство обороны 23 июля Фото: Суспільне

Михаил Федоров — заявление о возвращении в Минобороны

СМИ "24 канал" привело подробности заявления Михаила Федорова, прозвучавшего 23 июля во время закрытой встречи с журналистами. Выяснилось, что экс-министр напомнил о проекте AIR–LAND–ECONOMY, в рамках которого предполагалось наладить защиту украинского неба и нанести ущерб российской экономике. Команда реализовывала этот проект шесть месяцев, и поэтому, как сказал Федоров, сегодня появился шанс на завершение войны. При этом политик заверил, что для него не имеют никакого значения "должности или статусы".

"Вопрос лишь в возможности реально повлиять на результат и приблизить победу Украины", — сказал экс-министр.

Отметим, что несколькими часами ранее СМИ опубликовали комментарий советника президента по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина, который действительно сообщил, что Федоров отказался от всех должностей, предложенных президентом. Среди прочего речь шла о должности вице-премьера по вопросам военных инноваций, но и она была отклонена.

Отставка Федорова — подробности

Фокус писал о событиях, которые начались с отставки Федорова и продолжаются по сей день. 16 июля 2026 года Федоров лишился должности, поскольку двумя днями ранее подала в отставку премьер-министр Юлия Свириденко, и вступил в должность новый глава правительства Сергей Корецкий. Тем временем экс-министр провел пресс-конференцию: рассказал о противостоянии с теперь уже бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который, по словам Федорова, мешал воплощать в жизнь определенные инициативы. В Украине начались протесты граждан, которые требовали возвращения министра на должность и критически отзывались о Сырском. В итоге Зеленский сменил главнокомандующего: после серии совещаний им стал генерал-майор Михаил Драпатый. Тем временем Федоров написал в Telegram, что "диалог продолжается", и также поблагодарил Сырского за работу.

Напоминаем, что 23 июля Фокус собрал информацию о том, какую должность хотел бы занять Михаил Федоров.