После отставки Сырского Федоров стал "политиком": за какую должность экс-министр торгуется с Зеленским

Сырского уволили, Федорова не вернули. Что дальше? Бывший министр обороны балансирует на грани политической карьеры. Эксперты говорят о его конкуренции с Залужным и возможном лидерстве в оппозиции. Что стоит за "картонным майданом" — протест или спланированная кампания — разбирался Фокус.

Одно из требований "картонного майдана" — уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского свершилось. А вот второе — вернуть на должность министра обороны Михаила Федорова, за которого и вышли активисты с картонками, так и не состоялось. Более того, президент предложил Федорову новую должность в правительстве, связанную с развитием технологической составляющей государства, но по данным СМИ он якобы отказался.

"Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства и обеспечить его развитие. Компетенция Евгения Хмары в сфере безопасности, боевые заслуги, технологические результаты и диверсионные операции "Альфы" говорят сами за себя. И в условиях системы правительственных структур это необходимо", — заявил Зеленский.

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Сам Михаил Федоров никак не прокомментировал предложение Зеленского. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам сообщил, что Зеленский и Федоров продолжат переговоры.

Собственно, основная причина по которой был уволен министр обороны — конфликт с Сырским — утратил актуальность, после увольнения главкома. Но достойная Федорова должность в новом Кабмине не нашлось. Зато теперь для Федорова открыт путь в политику и даже на его странице в Facebook появилась новая запись в разделе статус: "Политик".

Запад делает ставку на Федорова

Эффект "картонного майдана" налицо. А всё потому, как считают эксперты, что за Фёдоровым стоит миллион — не людей, а долларов. И данная кампания, которую нам пытаются выдать за стихийное народное возмущение, на самом деле затратная, профессиональная, высокоуровневая и технологичная. Поэтому неудивительно, что Федорова будут готовить на президентские выборы.

"Судя по всему, у прозападного "Интернационала" на него виды. У нас политика остаётся лидерской, а у них не было такой яркой фигуры. А теперь у них появляется образ симпатичного Миши Фёдорова, которого якобы поддерживает большая часть населения, хотя пока мы видим в основном серую массу. Люди не понимают даже, что у них на картонках написано: "Повернуть Фёдора в армию". Министерство обороны — это ещё не армия. Это политический орган, который разрабатывает стратегии и распределяет ресурсы. Армия — это Генштаб и военные. Как пел незабвенный Фредди Меркьюри: "The show must go on". Шоу будет продолжаться", — подчёркивает в комментарии Фокусу политолог Андрей Золотарев.

И, по словам политолога, если Фёдоров идёт в политику, тем более на выборы, он составляет конкуренцию Залужному. Происходит переток аудитории. И даже у Порошенко изменилась риторика: сначала поддерживали Фёдорова, теперь начали вытягивать скелеты из его шкафа. Они понимают, что Фёдоров "убивает" Залужного как конкурента, перетягивая молодёжь на свою сторону. При этом его биография не идеальна — были мутные истории с таблетками для похудения. Но молодые люди с картонками не верят, что он разводил женщин с избыточным весом.

"Фёдоров заявил, что единственная должность, которая его устроит, — это министр обороны. Но ему никто её не даст. В мае партнёры разблокировали вопрос по 40 миллиардам — они должны прийти, это вопрос времени, и это большие деньги и большие возможности по их освоению. Ну, вы сами понимаете", — отмечает политолог.

Федоров может возглавить оппозицию

Как считает политолог Руслан Бортник, пока всё ещё очень непредсказуемо, так как идут переговоры между президентом и Фёдоровым. Если они не завершатся успехом, Фёдоров действительно уйдёт в политику. Основания для этого есть: определённая политическая платформа, сторонники, люди, готовые инвестировать в него, свои связи и авторитет на Западе.

"Поэтому он безусловно может уйти в политику, но всё зависит от переговоров. Мы видим, что президент пошёл на определённые уступки — снял Сырского и Гнатова, назначил Драпатого. Но это не всё, чего хочет Фёдоров. Он хочет не просто вернуться, а получить должность с реальными полномочиями — не консультационную, не координационную, а с реальными рычагами влияния — и для себя, и для своей команды. Кроме того, замена начальника Генштаба — его назначил заместитель Гнатова, и это тоже не полностью устраивает команду Фёдорова. Поэтому торги продолжаются, диалог идёт", — говорит Фокусу политолог.

Но если переговоры завершатся неудачей, стоит ожидать старта политической карьеры Фёдорова. И даже смена статуса в Facebook — это, по словам Бортника, способ давления на власть: "Если вы не хотите видеть меня в правительстве, я могу стать для вас ещё большей проблемой в политике".

И, несмотря на то что сейчас не самый лучший момент заявлять о своих президентских амбициях, потому что выборов на горизонте нет, потенциально он обладает огромным объёмом информации, знаниями и авторитетом, которые позволяют ему очень эффективно критиковать власть, особенно в части оборонной и военной политики — в самой болезненной сфере, считает эксперт.

"В будущем это позволяет формировать политическую силу и полноценную оппозицию, которой сегодня в Украине нет. Обратите внимание на негативные комментарии в адрес Фёдорова со стороны классической оппозиции — например, Петра Порошенко. Они чувствуют конкуренцию и прекрасно понимают, что если Фёдоров уйдёт в политику, он сразу перетянет на себя все оппозиционные настроения в обществе. Поэтому и оппозиция, и власть смотрят с большой опаской на то, что может сделать Фёдоров", — считает Бортник.

У Фёдорова есть инструмент улицы — давление на власть через протесты против непопулярных решений. Это может быть активная политическая и публичная позиция без конкретного дедлайна, потому что выборов пока нет, отмечает политолог.

"Сейчас нельзя сказать, что он уже начал политическую карьеру. Он балансирует на грани. Если переговоры с президентом провалятся, он начнёт эту карьеру. Я думаю, что амбиции Фёдорова могут выходить далеко за рамки Министерства обороны. Потенциально он может претендовать даже на должность премьер-министра Украины. В общем, что-то в Кабмине — с реальными полномочиями и реальными бюджетами", — подчёркивает политолог.

Напомним, по всем крупным городам Украины 16 июля прокатились акции в поддержку уволенного с поста министра обороны Михаила Федорова. Его решили заменить на посту министра обороны главой МВД Игорем Клименко из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 июля заявил, что прислушивается к мнению людей, вышедших на акции протеста в Украине и отправил в отставку главкома Сырского.