Украинцы вышли за Федорова: отыграет ли Зеленский скандальную отставку назад

Увольнение Михаила Федорова обернулось для Банковой неожиданным политическим кризисом: по Украине прокатились акции протеста, парламент не проголосовал за нового министра обороны, а Игорь Клименко в последний момент отказался от назначения. Может ли Зеленский отыграть решение назад и станет ли отставка началом самостоятельной политической карьеры Федорова — разбирался Фокус.

По всем крупным городам Украины 16 июля прокатились акции в поддержку уволенного с поста министра обороны Михаила Федорова. Самый крупный митинг поддержки прошёл на площади Ивана Франко в Киеве. Протесты, запланированные накануне, состоялись. Люди вышли с картонками на площади не только в столице, но и во Львове, Одессе, Днепре и других городах. И то ли благодаря протестам, то ли депутаты решили встать в позу, но голосование за нового министра обороны не состоялось. Да и кандидат на этот пост Игорь Клименко якобы отказался в последний момент переходить из МВД в Минобороны. Интригой остаётся то, как сейчас выйти из этой ситуации.

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Михаила Федорова решили заменить на посту министра обороны главой МВД Игорем Клименко из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны. По данным СМИ, Владимир Зеленский дал понять, что новое руководство поможет улучшить ситуацию с мобилизацией.

На брифинге 16 июля Федоров сообщил, что предлагал президенту заменить главкома Сырского и начальника Генштаба Гнатова, "если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями". А также предлагал назначать сильных лидеров во главе бригад.

Федоров заявил, что Сырский "плетёт интриги". По его словам, главком блокировал его инициативы как министра обороны, подозревал заказы медиакомпаний в свой адрес, но не говорил открыто о своих соображениях.

Западные СМИ не остались в стороне от увольнения Федорова с поста министра обороны, которое они считают несправедливым.

The Wall Street Journal поднимает вопрос смогут ли сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники — оказать на Зеленского давление, чтобы он пересмотрел своё решение. Газета напоминает, что в прошлом году президент уже был вынужден отказаться от ограничения полномочий независимых антикоррупционных органов после уличных протестов и давления со стороны западных партнёров.

Издание Financial Times раскритиковало кадровое решение Зеленского, поставив под сомнение его политическую целесообразность. Глава украинского бюро FT Кристофер Миллер также сообщил, что "настроение в украинском парламенте мрачное".

Французская Le Monde пишет, что Зеленский своим решением убрать "чрезвычайно популярного" министра "вызвал возмущение среди украинских политиков, военных и граждан" и "оказался перед лицом социальных сетей и улицы, как и ровно год назад, когда он пытался ослабить антикоррупционный закон". Также проводится параллель, что резонанс от этой отставки подобен тому, который был после увольнения Залужного.

Кроме того, после отстранения Федорова рапорт об отставке подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров (позывной "Лазарь"). Как отметил полковник, отстранение Федорова — это большое зло для обороноспособности страны.

Отставка Федорова: полгода на посту без реформ, но с успехами в производстве дронов

Совпадение или нет, но на посту министра обороны Федоров сменил Дениса Шмыгаля, который в этой должности пробыл тоже полгода. В начале января 2026 года Рада проголосовала за его назначение. Федоров стал самым молодым министром обороны за всю историю страны — на момент назначения ему было всего 34 года. Хотя в Кабмине он был не первый год — занимал должность первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации.

Среди приоритетов на новой должности он пообещал решить "проблему ТЦК" после комплексного аудита, предложив системное решение, которое сохранит обороноспособность страны. Решить вопрос с розыском почти 2 млн украинцев, уклоняющихся от службы, и вернуть бойцов, ушедших в СОЧ.

Также Федоров обещал обеспечить все бригады дронами, изменить систему подготовки военных, создать артиллерийские боеприпасы с лазерным наведением (аналог российского "Краснополя") и разработать собственную версию российского дрона "Молния".

И, как отмечают эксперты, Федоров провалил реформу ТЦК полностью: "бусификация" не только осталась, но даже усилилась. С СОЧ тоже не удалось решить вопрос, как и с демобилизацией, которую ждут военнослужащие ещё с 2022 года. Но вот дронов стали выпускать намного больше, особенно дальнобойных — это факт. И Starlink стал работать только для украинской армии.

Но судя по заявлению самого Федорова, не провал мобилизации все же стал причиной его увольнения.

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Новый министр обороны? Шанс всё отыграть остаётся

Как подчёркивает в комментарии Фокусу политолог Олег Постернак, Федорову не дали время закончить начатое. Ведь реформы ТЦК не делали 4,5 года, поэтому требовать за 6 месяцев чуда — в принципе не совсем справедливо. Вообще эффективность чиновника измеряется по двум срокам: 100 дней и год.

"Оборона — это сложная сфера, самые большие бюджеты, самая большая ответственность, поэтому, наверное, здесь и придирчивость должна быть абсолютно правильной. Но тем не менее Федоров не игнорировал эту проблему, он, наоборот, интегрировался в неё, проводил соответствующие консультации со стейкхолдерами, пытался предложить максимально удобный вариант и для общества, и для интересов обороны. Понятно, что генералитету это не очень нравится", — отмечает политолог.

С одной стороны, по словам Постернака, значительная поддержка обществом Федорова может привести к большей зависти внутри, скажем так, кулуарной. И однозначно будет ещё большим сигналом на размежевание с Федоровым. Ведь так и непонятно, остаётся ли он вообще в команде президента, потому что никто ему никаких должностей пока не предложил — возможно, это решение пока только в проекте.

С другой стороны, масштаб протеста — а он действительно не соответствует даже прошлогодним протестам против ограничения независимости НАБУ и САП, потому что касается персоналии, причём известной, значимой личности, — теоретически может стать сигналом для Банковой, что действия, возможно, абсолютно несправедливы или могут вызвать риск для рейтинга поддержки и доверия к президенту Украины.

"Акции протеста — это инициатива какой-то части общества, а не Федорова. Это не он управляет этими митингами. Это желание людей организоваться и выйти, чтобы сказать своё слово. В принципе, протест прошлого года точно так же генерировался, хотя там был другой повод. Но да, возможно, есть какая-то координация со стороны общественных структур, которые близки к Федорову, я не исключаю. Но это норма", — подчёркивает политолог.

Если найдутся люди, которые донесут до президента подобную реальность, то в принципе шанс отыграть ещё остаётся, уверен политолог. И остаётся ещё мнение парламента, потому что парламент может не поддержать Клименко на должности министра обороны. Высока вероятность, что так и произойдёт, и даже не из-за протестов, считает политолог.

"Масштаб фигуры Клименко, возможно, не соответствует ожиданиям относительно должности министра обороны. Возможно, он нормальный, хороший министр внутренних дел, это никто не отрицает, но мы должны понимать, что в обществе сформировалось мнение, что будущее войны и успех Украины — в технологическом превосходстве. Федоров — это и есть технологическое превосходство, и этот образ, и это восприятие будут чрезвычайно актуальными и долгое время будут играть в поддержку Федорова", — подчёркивает Постернак.

Почему конфликт Федоров-Сырский был ожидаем

По мнению военного эксперта, офицера ВСУ Дениса Ярославского, физически невозможно за полгода войти в новое ведомство и что-то кардинально изменить.

"Федоров пытался что-то сделать, но за шесть месяцев работу даже оценить нельзя — это слишком мало. Поэтому снятие с должности абсолютно не связано с его реальной работой", — говорит Фокусу офицер ВСУ.

Что касается того, что Федоров не мог найти общий язык с Сырским, что стало причиной его увольнения, то между командующим и министром обороны действительно пропасть во времени — целое поколение.

"Разница во взглядах, скорости мышления и векторе развития может быть разной. Но опять же, я не считаю, что можно оценивать работу за шесть месяцев. Это невозможно. Я лично знаю, что все решения принимаются исключительно президентом. Никто другой на это не влияет. Отвечать будут те, кто нажимает кнопки, но у нас все решения — президентские. Мотивация президента никому не известна", — подчёркивает Ярославский.

То, что Федорова хотят заменить на Клименко, — это абсолютно безумная катастрофа, по словам офицера ВСУ. Он развалил МВД, а теперь ещё и возьмётся за развал обороны.

"Мы понимаем, что он покорный, безмолвный, но это непрофессиональные качества. В военное время человек должен делать всё, чтобы страна выжила. Капитан корабля должен быть капитаном, а не юнгой. Надо было дать возможность Федорову довести дело до конца, а потом делать выводы", — считает Денис Ярославский.

Для Федорова самое время начать политическую карьеру

По мнению политолога Олега Постернака, сегодняшний день может для Федорова стать стартом для дальнейшей собственной политической карьеры, конечно, если он этого захочет. И это при том, что раньше он себя отдельно без Зеленского не воспринимал. Сейчас ситуация изменилась.

"Он не будет в оппозиции к президенту в условиях войны. Это однозначно минус себе и стране. Он займёт нейтральную позицию в зависимости от ситуации. Консультации у него есть, знания политических технологий у него есть. У него есть положительный фон в обществе — от должности вице-премьера до министра обороны. Поэтому ему только поддерживать этот тренд", — считает политолог.

К тому же в новом Кабмине для Федорова не нашлось должности. Сам Михаил заявил, что Зеленский предложил ему стать его советником, но он отказался.

Напомним, увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова, который уже успел попрощаться, вызвало резонанс в обществе. Прямо сейчас в центре Киева люди собираются на протест, а социальные сети переполнены эмоциональными постами "за" и "против" решения президента Зеленского.

Также Фокус разбирался, какой может быть мобилизация в Украине, если Игорь Клименко все же возглавит министерство обороны.