"Не вегетарианская мобилизация": на что рассчитывает Зеленский, продвигая Клименко в Минобороны

Замена Михаила Федорова на Игоря Клименко в Минобороны может означать не просто кадровую перестановку, а переход к гораздо более жесткой модели мобилизации. Эксперты предупреждают: ставка на силовой ресурс полиции способна быстро обеспечить необходимое количество людей, но в то же время — усилить конфликты, коррупцию и недоверие к государству. Фокус выяснил, действительно ли Клименко сможет "навести порядок" в мобилизации и какова будет цена такого порядка.

В Украине начались масштабные кадровые перестановки в Кабинете министров. Одним из непростых решений президента Владимира Зеленского стала замена министра обороны Михаила Федорова. По словам главы государства, Федоров не смог наладить работу мобилизационной системы, а его постоянный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским начал мешать управлению обороной страны.

Наиболее вероятным кандидатом на пост нового министра обороны в настоящее время называют главу МВД Игоря Клименко. Президент рассчитывает, что он сможет усилить мобилизацию и навести порядок во взаимодействии между ТЦК, военным командованием и правоохранительными органами.

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Свое решение Зеленский также объяснил тем, что в сентябре российский диктатор Путин может объявить всеобщую мобилизацию в РФ, после чего, по словам президента, "у всех не будет времени ни на шутки, ни на цифровые реформы". Поэтому к этому времени в Украине, по его мнению, необходимо наладить мобилизационные процессы.

Фокус розбирался, действительно ли назначение Клименко способно изменить подходы к мобилизации в Украине, какие полномочия он может получить и как на практике будет выглядеть усиление мобилизации.

Сможет ли Клименко изменить ход мобилизации в Украине

Военнослужащий ВСУ и бывший народный депутат Игорь Луценко сомневается, что смена министра обороны сама по себе может существенно изменить процессы мобилизации. По его словам, не совсем понятно, какие именно претензии в отношении подходов к мобилизации можно предъявить Министерству обороны, ведь к этому процессу привлечены сразу несколько государственных структур.

"Здесь вряд ли есть какая-то логика: вот нужно улучшить мобилизацию, а для этого нужно заменить министра обороны на министра внутренних дел. Думаю, здесь просто нашли руководителя, у которого максимально близкий функционал", — отмечает Луценко в комментарии Фокусу.

В то же время он признает, что Клименко хорошо знаком с проблемами мобилизационной системы, поскольку полиция принимает непосредственное участие в этом процессе. Однако никаких принципиально новых подходов к мобилизации глава МВД пока публично не предлагал.

"Каких-либо новых подходов к мобилизации Клименко пока публично не выдвигал. Но следует признать, что он как раз хорошо знаком с ее недостатками, ведь полиция — участник этого процесса. Клименко мог бы повлиять на ситуацию, если останется на той должности, которую занимает сейчас, и полномасштабно привлечет к этому полицию. Тогда да, сможет", — говорит военнослужащий.

В свою очередь, правозащитник, активист и ветеран ВСУ Олег Симороз оценивает возможное назначение Клименко гораздо более критично. Он не видит существенной разницы между тем, как во время мобилизационных мероприятий на улицах действуют сотрудники ТЦК и представители полиции, и поэтому не считает систему МВД положительным примером, который можно было бы перенести в Министерство обороны.

"Именно потому, что я не вижу большой разницы в работе органов ТЦК и полиции на улице, я максимально скептически и негативно отношусь к назначению господина Клименко. Он является выходцем из структур Национальной полиции и Министерства внутренних дел, где много проблем. Мы освещали коррупцию на всех уровнях — начиная с руководителей районных и областных отделений полиции и заканчивая профильными заместителями в Министерстве внутренних дел", — говорит Симороз Фокусу.

По его словам, назначение главы МВД на должность министра обороны могло бы быть оправданным, если бы полиция пользовалась высоким доверием общества и демонстрировала более эффективные подходы к мобилизационной работе. Однако сейчас, по мнению ветерана, таких оснований нет.

"Честно говоря, я не понимаю, за какие именно заслуги господина Клименко назначают на самую важную сегодня должность в правительстве — министра обороны. Это назначение мне непонятно. Полиция и Министерство внутренних дел на сегодняшний день не являются органами, которым доверяют люди. А если говорить о такой перестановке, то у МВД и Национальной полиции должны быть высокий уровень доверия и высокая репутация", — подчеркивает он.

Симороз также не видит признаков того, что полиция во время мобилизации работает принципиально лучше, чем ТЦК, и поэтому не понимает, почему именно ее руководителя считают человеком, способным исправить систему.

"Я не видел, чтобы на улице полиция как-то положительно выделялась и на нее можно было делать ставку. Мол, в ТЦК не получается, а полиция — пример позитивной работы, поэтому давайте делать ставку на того, кто эту работу организовал. Я думаю, что причины этих перестановок в целом другие", — отмечает правозащитник.

По мнению Симороза, кадровые решения могут быть связаны не только с проблемами мобилизации или конфликтом между Федоровым и военным командованием. Он предполагает, что назначение Клименко и возможные изменения в руководстве МВД следует рассматривать в контексте усиления влияния заместителя главы Офиса президента Олега Татарова на силовой блок.

"Что касается господина Клименко и господина Выгивского (действующий глава Национальной полиции Иван Выгивский, скорее всего, возглавит Министерство внутренних дел в новом составе правительства — прим. ред.), я бы, на самом деле, обратил внимание на господина Татарова, потому что они — выходцы из системы, а эти органы сейчас контролируются теневым куратором из Офиса президента господином Татаровым. Поэтому для меня мотивация этих изменений понятна. К сожалению, она максимально негативна для страны", — подытоживает Симороз.

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Силовая мобилизация и весь негатив на Клименко: зачем его ведут в Минобороны

Военный адвокат Олег Леонтьев также связывает возможное назначение Игоря Клименко министром обороны с необходимостью оперативно усилить мобилизацию. По его мнению, украинские власти готовятся к вероятному увеличению численности российской армии осенью и ищут руководителя, способного обеспечить выполнение поставленных задач.

В то же время Леонтьев подчеркивает, что непосредственное проведение мобилизации не является основной функцией министра обороны. За это отвечают командование Сухопутных войск, территориальные центры комплектования и другие задействованные органы.

"Министр обороны Федоров мобилизацией не занимается, он занимается совсем другим. То, что ему поручили заняться мобилизацией, — это не входит в его компетенцию. Это примерно то же самое, что поручить стоматологу лечить глазные заболевания. Мобилизацией занимаются Сухопутные войска и ТЦК", — говорит Фокусу Леонтьев.

По мнению адвоката, Клименко мог бы принести больше пользы в процессе мобилизации именно на посту министра внутренних дел, поскольку полиция уже задействована в оповещении военнообязанных, проверке документов и розыске нарушителей воинского учета.

"Если они хотят применять силовые методы мобилизации, то Клименко на своем месте — в должности министра внутренних дел — лучше бы с этим справился. Полиция вместе с Сухопутными войсками могла бы организовать эту работу", — считает он.

Леонтьев предполагает, что после перехода Клименко в Министерство обороны мобилизационные меры могут стать более интенсивными и жесткими. В то же время именно новый министр, по его мнению, возьмет на себя основную часть общественного недовольства, даже если непосредственно мобилизацией и в дальнейшем будут заниматься ТЦК, военное командование и правоохранительные органы.

"В любом случае, если начнется очень жесткая силовая мобилизация, люди будут проклинать министра обороны. Все будут говорить, что в этом виноват Клименко. Он возьмет на себя весь негатив, связанный с мобилизацией", — объясняет адвокат.

По его оценке, к осени Украине может потребоваться дополнительно мобилизовать около 100 тысяч человек. Он предполагает, что в случае необходимости набрать такое количество людей государство может сделать большую ставку на принудительные механизмы, а Клименко фактически будет выполнять роль политически ответственного за непопулярные решения.

"Мобилизовать нужно срочно и, возможно, к осени около 100 тысяч человек. Если речь идет примерно о 30 тысячах ежемесячно, придется усилить принудительный набор. А весь негатив в таком случае ляжет на Клименко. Он может стать своеобразным козлом отпущения", — считает Леонтьев.

На вопрос, может ли мобилизация при Клименко стать еще более жесткой, адвокат отвечает утвердительно. По его мнению, глава МВД будет дисциплинированно выполнять политические решения, тогда как Федоров в большей степени ориентировался на цифровизацию, систематизацию и модернизацию оборонного управления.

"Я думаю, что мобилизация может стать более масштабной, более жестокой и менее избирательной. Клименко, несомненно, будет делать то, что ему скажут. Федорову такое навязать сложнее. Он привнес понимание современного управления — как все структурировать, систематизировать и заставить работать", — отмечает Леонтьев.

Военный адвокат критически оценивает возможную замену Федорова, считая, что его управленческие и цифровые компетенции по-прежнему важны для реформирования Министерства обороны. В то же время назначение Клименко он рассматривает как переход к более силовой модели управления, ориентированной прежде всего на выполнение мобилизационных задач.

"Не вегетарианская мобилизация": чем может обернуться ставка на силовой подход

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что в случае назначения Клименко министром обороны и возложения на него задачи усилить мобилизацию государство может перейти к гораздо более жесткой модели комплектования войск.

По его словам, стиль управления Клименко позволяет быстро достигать количественных показателей. Кроме того, многолетняя работа во главе МВД обеспечивает ему налаженные связи с полицией, которая уже участвует в мобилизационных мероприятиях.

"Если это действительно так и именно на него возложат ответственность за мобилизацию, то нас ждут очень тяжелые времена. Это будет уже не "вегетарианская мобилизация", а максимально жестокий и нетерпимый процесс. Добиваться показателей — это то, что господин Клименко действительно умеет", — говорит Фокусу Ступак.

Он предполагает, что взаимодействие Министерства обороны, полиции и других структур МВД может дать быстрый результат: в учебные центры, а впоследствии — в воинские части начнут поступать больше мобилизованных. В то же время такой подход, по мнению эксперта, может вызвать бурную реакцию общества и еще больше подорвать доверие к мобилизации.

"Да, результат можно будет получить быстро. Люди начнут появляться на учебных полигонах и на фронте. Но это сразу же приведет к максимально негативному обратному эффекту", — отмечает он.

Ступак опасается, что мобилизационные меры могут перейти от единичных конфликтных инцидентов к массовому применению силовых методов — остановке автомобилей, проверкам возле предприятий и ужесточению мер в общественных местах.

"Это может превратиться в следующий подход: есть задача набрать определенное количество людей — и ее будут выполнять независимо от цены. Мы уже видели случаи, когда представители ТЦК приходили к проходным предприятий и массово вручали повестки. В результате бизнес терял работников и фактически не мог нормально работать", — говорит бывший сотрудник СБУ.

В то же время он не согласен с тезисом о том, что резкое увеличение числа мобилизованных само по себе позволит Украине подготовиться к возможной новой волне мобилизации в России. По его словам, ставка исключительно на человеческие ресурсы будет означать возвращение к советскому принципу ведения войны количеством.

"А чем воевать? Дать им автомат и сказать: бегите? Против кого — против дронов, против подразделения "Рубикон"? В июне российский "Рубикон" совершал примерно по три с половиной тысячи боевых вылетов ежедневно. Пока что он в основном специализируется на нашей технике, но даже за месяц только это подразделение, по имеющимся оценкам, убило или ранило около 800 наших военных", — говорит эксперт.

По его мнению, если российские подразделения беспилотной авиации еще больше сосредоточатся на поражении живой силы, попытка компенсировать это массовой мобилизацией лишь увеличит потери.

"Тогда мы действительно будем пытаться воевать количеством, а не мастерством. Но людей у нас меньше, чем в России. Одну волну мобилизации мы еще можем провести, а кого будем брать во время следующей? Будем снимать отсрочки, мобилизовывать чиновников, забирать всех подряд", — отмечает Ступак.

Он также прогнозирует, что чрезмерное ужесточение принудительной мобилизации может привести к новому росту коррупции и числа попыток незаконно выехать из страны.

"Люди будут готовы отдать последнее, чтобы уехать из Украины. Цены могут вырасти в два-три раза — до 20–30 тысяч долларов. И получится так, что с одной стороны людей будут забирать на улицах, а с другой — коррумпированные чиновники будут ждать, пока им предложат взятку за выезд. Вот такая будет война: кто-то пойдет на фронт, а кто-то за деньги — за границу", — заключает он.

Напомним, 16 июля на площади Ивана Франко в Киеве проходит акция в поддержку Михаила Федорова после того, как президент Владимир Зеленский не предложил вновь назначить его министром обороны. Участники митинга называют Федорова одним из немногих компетентных управленцев, призывают власть отказаться от его отставки и скандируют: "Услышьте народ" и "Вместе и до конца".