Після відставки Сирського Федоров став "політиком": за яку посаду ексміністр торгується із Зеленським

Сирського звільнили, Федорова не повернули. Що далі? Колишній міністр оборони балансує на межі політичної кар'єри. Експерти говорять про його конкуренцію із Залужним та можливе лідерство в опозиції. Що стоїть за "картонковим майданом" — протест чи спланована кампанія — з'ясовував Фокус.

Одна з вимог "картонкового майдану" — звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського — виконана. А ось друга — повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова, за якого й вийшли активісти з картонками, так і не відбулася. Більше того, президент запропонував Федорову нову посаду в уряді, пов'язану з розвитком технологічної складової держави, але, за даними ЗМІ, він нібито відмовився.

"Я запропонував Михайлу гідну посаду у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави та забезпечити її розвиток. Компетенція Євгена Хмари у сфері безпеки, бойові заслуги, технологічні досягнення та диверсійні операції "Альфи" говорять самі за себе. І в умовах системи урядових структур це необхідно", — заявив Зеленський.

Відео дня

Сам Михайло Федоров жодним чином не прокоментував пропозицію Зеленського. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам повідомив, що Зеленський і Федоров продовжать переговори.

Власне, головна причина, через яку було звільнено міністра оборони — конфлікт із Сирським — втратила актуальність після звільнення головнокомандувача. Але гідної посади для Федорова в новому Кабміні не знайшлося. Зате тепер для Федорова відкритий шлях у політику, і навіть на його сторінці у Facebook з'явився новий запис у розділі статус: "політик".

Захід робить ставку на Федорова

Ефект "картонкового майдану" очевидний. А все тому, як вважають експерти, що за Федоровим стоїть мільйон — не людей, а доларів. І ця кампанія, яку нам намагаються видати за стихійне народне обурення, насправді є дороговартісною, професійною, високорівневою та технологічною. Тому не дивно, що Федорова готуватимуть до президентських виборів.

"Судячи з усього, прозахідний "Інтернаціонал" має на нього плани. У нас політика залишається лідерською, а у них не було такої яскравої постаті. А тепер у них з’являється образ симпатичного Міші Федорова, якого нібито підтримує більша частина населення, хоча поки що ми бачимо здебільшого сіру масу. Люди навіть не розуміють, що на їхніх плакатах написано: "Відправити Федора в армію". Міністерство оборони — це ще не армія. Це політичний орган, який розробляє стратегії та розподіляє ресурси. Армія — це Генштаб і військові. Як співав незабутній Фредді Мерк'юрі: "The show must go on". Шоу триватиме", — підкреслює Фокусу політолог Андрій Золотарьов.

І, за словами політолога, якщо Федоров йде в політику, тим більше на вибори, він складає конкуренцію Залужному. Відбувається перетікання аудиторії. І навіть у Порошенка змінилася риторика: спочатку підтримували Федорова, тепер почали витягувати скелети з його шафи. Вони розуміють, що Федоров "вбиває" Залужного як конкурента, перетягуючи молодь на свій бік. При цьому його біографія не ідеальна — були сумнівні історії з таблетками для схуднення. Але молоді люди з картонками не вірять, що він розводив жінок із надмірною вагою.

"Федоров заявив, що єдина посада, яка його влаштує, — це міністр оборони. Але йому її ніхто не дасть. У травні партнери розблокували питання щодо 40 мільярдів — вони мають надійти, це питання часу, і це великі гроші та великі можливості щодо їх освоєння. Ну, ви самі розумієте", — зазначає політолог.

Федоров може очолити опозицію

На думку політолога Руслана Бортника, поки що ситуація залишається дуже непередбачуваною, оскільки тривають переговори між президентом і Федоровим. Якщо вони не завершаться успіхом, Федоров дійсно піде в політику. Підстави для цього є: певна політична платформа, прихильники, люди, готові інвестувати в нього, власні зв’язки та авторитет на Заході.

"Тому він, безперечно, може піти в політику, але все залежить від переговорів. Ми бачимо, що президент пішов на певні поступки — звільнив Сирського та Гнатова, призначив Драпатого. Але це не все, чого хоче Федоров. Він хоче не просто повернутися, а отримати посаду з реальними повноваженнями — не консультативну, не координаційну, а з реальними важелями впливу — і для себе, і для своєї команди. Крім того, заміна начальника Генштабу — його призначив заступник Гнатова, і це теж не повністю влаштовує команду Федорова. Тому торги тривають, діалог триває", — каже Фокусу політолог.

Але якщо переговори завершаться невдачею, варто очікувати початку політичної кар'єри Федорова. І навіть зміна статусу у Facebook — це, за словами Бортника, спосіб тиску на владу: "Якщо ви не хочете бачити мене в уряді, я можу стати для вас ще більшою проблемою в політиці".

І, незважаючи на те, що зараз не найкращий момент для того, щоб заявляти про свої президентські амбіції, оскільки виборів на горизонті немає, потенційно він володіє величезним обсягом інформації, знаннями та авторитетом, які дозволяють йому дуже ефективно критикувати владу, особливо в частині оборонної та військової політики — у найболючішій сфері, вважає експерт.

"У майбутньому це дасть змогу сформувати політичну силу та повноцінну опозицію, якої сьогодні в Україні немає. Зверніть увагу на негативні коментарі на адресу Федорова з боку класичної опозиції — наприклад, Петра Порошенка. Вони відчувають конкуренцію і чудово розуміють, що якщо Федоров піде в політику, він одразу перетягне на себе всі опозиційні настрої в суспільстві. Тому й опозиція, і влада з великою обережністю стежать за тим, що може зробити Федоров", — вважає Бортник.

У Федорова є інструмент вуличного впливу — тиск на владу через протести проти непопулярних рішень. Це може бути активна політична та публічна позиція без конкретного терміну, оскільки виборів поки що немає, зазначає політолог.

"Наразі не можна сказати, що він уже розпочав політичну кар'єру. Він балансує на межі. Якщо переговори з президентом проваляться, він розпочне цю кар'єру. Я думаю, що амбіції Федорова можуть виходити далеко за межі Міністерства оборони. Потенційно він може претендувати навіть на посаду прем'єр-міністра України. Загалом, на якусь посаду в Кабміні — з реальними повноваженнями та реальними бюджетами", — підкреслює політолог.

Нагадаємо, 16 липня у всіх великих містах України відбулися акції на підтримку звільненого з посади міністра оборони Михайла Федорова. Його вирішили замінити на посаді міністра оборони головою МВС Ігорем Клименком через розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни.

Президент України Володимир Зеленський увечері 18 липня заявив, що прислухається до думки людей, які вийшли на акції протесту в Україні, і відправив у відставку головнокомандувача Сирського.