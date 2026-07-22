Зеленский предлагал Федорову различные должности во власти, кроме Министерства обороны: тот отказался, — УП

После отставки с поста главы Министерства обороны Владимир Зеленский предлагал Михаилу Федорову другие должности в органах власти за пределами оборонного ведомства. Однако Федоров ответил отказом.

Он выступил против других назначений, поскольку не понимает, почему его уволили из Министерства обороны Украины. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах.

В ходе беседы с главой государства Федорову, в частности, было предложено остаться у власти, однако на должности, связанной с технологическим направлением. Речь шла, в частности, о должности вице-премьера по технологическому развитию.

На это бывший глава Минобороны ответил, что реализовать его стратегию по сдерживанию РФ без реальных полномочий, которыми обладает только оборонное ведомство, будет невозможно.

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Другой источник издания в военных кругах отметил, что Федоров, в частности, упоминал о том, что после назначения Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины прежняя команда Министерства обороны могла бы сразу включиться в совместную работу по трансформации Сил обороны. Однако, как он объяснял, если в МОУ будет назначен новый руководитель, ему понадобятся месяцы на то, чтобы сформировать команду и вникнуть во все процессы.

Кроме того, источники отмечают, что после отставки Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ формальная причина увольнения Федорова, о которой ранее упоминал президент, была устранена. Ранее СМИ писали, что основанием для отставки Федорова был якобы конфликт между ним и Сырским.

Стоит отметить, что сам президент также вечером 21 июля в своём обращении говорил о том, что предложил бывшему министру Михаилу Федорову новую должность в правительстве. Он отметил, что она касается развития технологической составляющей государства, однако подробностей раскрывать не стал.

Сам Михаил Федоров пока никак не прокомментировал предложение Зеленского, а также то, согласится ли он на новую должность. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам "24 Канала" сообщил, что Зеленский и Федоров продолжат переговоры.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Зеленский предложил Федорову должность в СНБО, однако тот отказался.

Напомним, 21 июля Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый.

Федоров отреагировал на назначение Драпатого, поздравив его и позвонив Сырскому.