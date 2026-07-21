Главнокомандующий ВСУ Сырский уволен с должности: Зеленский назначит Драпатого

Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый.

"Решил, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый", — заявил президент Украины в вечернем обращении.

Он заявил, что вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой "определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных сил Украины".

Зеленский отметил заслуги Александра Сырского: "Факт — Александр Сырский обеспечил успехи Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину".

"Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за прочные позиции Украины на фронте. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд. Сегодня с Александром Сырским и Андреем Гнатовым мы обсуждали дальнейшие форматы службы и правильную передачу дел. У всех нас одно желание — победа над врагом и создание таких условий на фронте и давления на Россию, которые позволили бы заставить Россию пойти на мир. Завтра мы оформим все решения. Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее, а России будет сложнее. Слава Украине!" — сказал Зеленский.

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О том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был уволен с должности, первым сообщил бывший советник Михаила Федорова Сергей Стерненко.

Официального подтверждения не было, но ряд СМИ процитировали советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина, который сказал: "Скоро будет заявление президента".

Напомним, что на протестах, проходивших по всей Украине, участники требовали не только вернуть Михаила Федорова, но и уволить Александра Сырского.

Дошло до того, что военные и ветераны начали возвращать свои награды, демонстрируя несогласие с действиями главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и выражая солидарность с военнослужащими, подвергающимися давлению со стороны командования.