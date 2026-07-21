Головкома ЗСУ Сирського звільнено з посади: Зеленський призначить Драпатого

Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем стане Михайло Драпатий.

"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий", — сказав президент України у вечірньому зверненні.

Він заявив, що разом з Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою "визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України".

Зеленський відзначив заслуги Олександра Сирського: "Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна".

"Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ. Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше. Слава Україні!" — сказав Зеленський.

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Про те, що головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського звільнено з посади, першим повідомив колишній радник Михайла Федорова Сергій Стерненко.

Офіційного підтвердження не було, але ряд ЗМІ процитували радника Володимира Зеленського з комунікацій Дмитра Литвина, який сказав: "Скоро буде позиція президента".

Нагадаємо, на протестах, які проходили по всій Україні, вимагали не тільки повернути Михайла Федорова, а й звільнити Олександра Сирського.

Дійшло до того, що військові та ветерани почали повертати свої нагороди, демонструючи незгоду з діями головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та висловлюючи солідарність із військовослужбовцями, які зазнають тиску з боку командування.