В Києві та інших містах п'ятий день тривають протести: що кажуть на мітингах (фото, відео)

У центрі Києва, на площі біля театру Франка, а також у інших містах України п'ятий день поспіль проходять мітинги проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Тепер протестувальники вимагають звільнення Олександра Сирського та кажуть, що стоятимуть безстроково.

У Києві сотні учасників із плакатами закликають владу переглянути рішення щодо звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Водночас натовп закликає президента Володимира Зеленського відправити у відставку головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Мітинги відбуваються по всій Україні. Фокус зібрав все, що відомо.

Мітингувальники кричать "Ганьба", "Україна — не Росія", "На війні нема канікул", адже Верховна Рада відправилась на канікули до серпня, а також співають патріотичні пісні та гімн України.

Також мітинги проходять у Львові, Тернополі, Харкові, Чернівцях тощо.

У Миколаєві зібралось близько 80 людей, переважно молодь, які пройшлися пішохідною вулицею Соборною.

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"Ми будемо ходити доти, доки нас не почують. Хочемо, щоб був якийсь лад у країні, хочемо, що Федоров був міністром оборони, бо він найефективніший з усіх. Ми хочемо, щоб керівництво країни прийняло правильне рішення і почуло народ", — сказала учасниця акції юристка Тетяна, повідомляє "Укрінформ".

Представниця молодіжної громадської організації "Культ держави" Анастасія заявила, що у протестувальників є конкретні вимоги, які вони передали міській раді. Відповіді наразі не отримали, тому акції планують продовжувати.

"Ми вимагаємо негайного проведення позачергового засідання Верховної Ради України, бо під час політичної кризи іти у відпустку не варіант. Ми закликаємо президента висунути на посаду міністра оборони Михайла Федорова, а парламент його підтримати, щоб зберегти темп реформ в оборонній сфері", — сказала активістка.

Ініціатори акцій протесту та ветерани російсько-української війни, вже заявили, що очікують від президента України Володимира Зеленського конкретних кадрових кроків до 24 липня.

Про це заявили Дмитро Козятинський та юрист Масі Найєм.

Колишній бойовий медик Дмитро Козятинський, один з ініціаторів акції протесту у Києві, окреслив ключові вимоги активістів у своєму Facebook та зазначив, що президент "створив цю кризу і має її вирішити".

Пост Дмитра Козятинського Фото: Скріншот

"Він сказав, що чує суспільство, яке вийшло на акції протесту", — написав Козятинський.

За словами ветерана, суспільство чекає на виконання президентом таких рішень:

Звільнення головкома Сирського.

Повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

"Якщо їх не буде — ми анонсуємо безстрокову акцію протесту", — пише Козятинський.

Юрист Масі Найєм написав, що "кризу створило рішення президента без ставки".

"Чому її мають вирішити на ставці — мені не зрозуміло. Бо звільнення Сирського і подання на міністра Федорова президент може сам", — пише Найєм. Він також додав, що чекатиме до 24 липня, а далі — безстрокова акція протесту.

Нагадаємо, тим часом в Україні вже з'явився новий тимчасовий міністр оборони — це Євгеній Хмара, який раніше тимчасово очолював СБУ.

А Олександр Сирський вперше прокоментував протести та конфлікт із ексміністром оборони Михайлом Федоровим.