Євгеній Хмара очолив Міноборони з 20 липня, — Кабмін

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Іншим указом його призначили заступником міністра оборони.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів №723 від 17 липня опубліковано на урядовому порталі.

Кабмін опублікував розпорядження про нову посаду для Хмари

Перед цим розпорядженням №722 Кабмін призначив Хмару заступником міністра оборони.

перед цим Хмару призначили заступником міністра оборони

Обидва призначення набирають сили із 20 липня.

16 липня Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду, але міністри оборони і закордонних справ не були призначені. На ці посади президент не вніс свої кандидатури, але оголосив, що обов'язки міністра оборони виконуватиме саме Євгеній Хмара.

"Він керував Центром спеціальних операцій "Альфа" СБУ, це найбільш результативне знищення окупантів на фронті… Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме й далекобійні операції Сил безпеки – це пріоритет", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 16 липня.

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Таким же чином Кабінет міністрів призначив т.в.о. міністра закордонних справ Андрія Сибігу, який у попередньому уряді очолював МЗС: одним розпорядженням від 17 липня він був призначений першим заступником міністра, а наступним – т.в.о. міністра.

Вдень 20 липня в анонімних пабліках з'явилась інформація про можливу відставку головнокомандувача Олександра Сирського і про відставку начальника штабу Андрія Гнатова. При цьому офіційних підтверджень не було.

Тим часом Сирський вперше прокоментував протести та конфлікт із ексміністром оборони Михайлом Федоровим.