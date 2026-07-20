Евгений Хмара возглавил Минобороны с 20 июля, — Кабмин

С 20 июля правительство возложило временное исполнение обязанностей министра обороны Украины на Евгения Хмару, которого президент Украины Владимир Зеленский 17 июля освободил от временного исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины и с должности начальника Центра специальных операций "А" СБУ. Другим указом его назначили заместителем министра обороны.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров № 723 от 17 июля опубликовано на правительственном портале.

Кабмин опубликовал распоряжение о создании новой должности для Хмары

До принятия этого распоряжения № 722 Кабмин назначил Хмару заместителем министра обороны.

до этого Хмару назначили заместителем министра обороны

Оба назначения вступают в силу с 20 июля.

16 июля Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства, однако министры обороны и иностранных дел не были назначены. На эти должности президент не выдвинул своих кандидатур, но объявил, что обязанности министра обороны будет исполнять именно Евгений Хмара.

"Он руководил Центром специальных операций "Альфа" СБУ, это наиболее результативное уничтожение оккупантов на фронте… Хмара отвечал за дальнобойные операции Службы безопасности Украины. Мы договорились, что Хмара будет контролировать и дальнобойные операции Сил безопасности – это приоритет", – сказал Зеленский в вечернем обращении 16 июля.

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Таким же образом Кабинет министров назначил и.о. министра иностранных дел Андрея Сибигу, который в предыдущем правительстве возглавлял МИД: одним распоряжением от 17 июля он был назначен первым заместителем министра, а следующим — и.о. министра.

Днём 20 июля в анонимных пабликах появилась информация о возможной отставке главнокомандующего Александра Сырского и об отставке начальника штаба Андрея Гнатова. При этом официальных подтверждений не было.

Тем временем Сирский впервые прокомментировал протесты и конфликт с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.