В Киеве и других городах уже пятый день продолжаются протесты: что говорят на митингах (фото, видео)

В центре Киева, на площади возле театра Франко, а также в других городах Украины пятый день подряд проходят митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Теперь протестующие требуют отставки Александра Сырского и заявляют, что будут стоять бессрочно.

В Киеве сотни участников с плакатами призывают власти пересмотреть решение об увольнении министра обороны Михаила Федорова. В то же время толпа призывает президента Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского. Митинги проходят по всей Украине. Фокус собрал всю известную информацию.

Участники митинга кричат "Позор!", "Украина — не Россия", "На войне нет каникул", ведь Верховная Рада ушла на каникулы до августа, а также поют патриотические песни и гимн Украины.

Кроме того, митинги проходят во Львове, Тернополе, Харькове, Черновцах и других городах.

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В Николаеве собралось около 80 человек, в основном молодежь, которые прошли по пешеходной улице Соборной.

"Мы будем выходить на улицы до тех пор, пока нас не услышат. Хотим, чтобы в стране наступил порядок, хотим, чтобы Федоров стал министром обороны, потому что он самый эффективный из всех. Мы хотим, чтобы руководство страны приняло правильное решение и прислушалось к народу", — сказала участница акции, юристка Татьяна, сообщает "Укринформ".

Представительница молодежной общественной организации "Культ государства" Анастасия заявила, что у протестующих есть конкретные требования, которые они передали городскому совету. Ответа пока не получили, поэтому акции планируют продолжать.

"Мы требуем немедленного созыва внеочередного заседания Верховной Рады Украины, поскольку в условиях политического кризиса уходить в отпуск — не вариант. Мы призываем президента выдвинуть на должность министра обороны Михаила Федорова, а парламент — поддержать его, чтобы сохранить темп реформ в оборонной сфере", — сказала активистка.

Инициаторы акций протеста и ветераны российско-украинской войны уже заявили, что ожидают от президента Украины Владимира Зеленского конкретных кадровых решений до 24 июля.

Об этом заявили Дмитрий Козятинский и юрист Маси Найем.

Бывший военный медик Дмитрий Козятинский, один из инициаторов акции протеста в Киеве, изложил ключевые требования активистов в своей странице в Facebook и отметил, что президент "создал этот кризис и должен его разрешить".

Пост Дмитрия Козятинского Фото: Скриншот

"Он сказал, что прислушивается к обществу, вышедшему на акции протеста", — написал Козятинский.

По словам ветерана, общество ожидает от президента выполнения следующих решений:

Увольнение главнокомандующего Сырского.

Возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

"Если их не будет — мы объявим о бессрочной акции протеста", — пишет Козятинский.

Юрист Маси Найем написал, что "кризис вызвало решение президента без указания ставки".

"Почему этот вопрос должны решать на совещании — мне непонятно. Ведь уволить Сырского и выдвинуть Федорова на пост министра президент может самостоятельно", — пишет Найем. Он также добавил, что будет ждать до 24 июля, а дальше — бессрочная акция протеста.

Напомним, что тем временем в Украине уже назначен новый временный министр обороны — им стал Евгений Хмара, ранее временно возглавлявший СБУ.

А Александр Сырский впервые прокомментировал протесты и конфликт с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.