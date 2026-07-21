"Сирський робить з воїнами ЗСУ те, що й росіяни": експолонений повернув Зеленському свою відзнаку

Ветеран російсько-української війни та колишній військовополонений Євген Шибалов заявив, що повернув президенту Володимиру Зеленському свою єдину військову нагороду — відзнаку "За незламність". Таке рішення він пояснив незгодою з діями головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та висловив солідарність із військовослужбовцями, які, за його словами, зазнають тиску з боку командування.

Ветеран Євген Шибалов, який пройшов російський полон, на своїй сторінці у Facebook розповів, що повернув президенту Володимиру Зеленському відзнаку "За незламність", яку назвав своєю єдиною нагородою, отриманою під час служби. За його словами, нагороду він надіслав до Офісу президента поштою разом із супровідним листом.

Крім того, у своєму зверненні Шибалов різко розкритикував головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Він стверджує, що нинішнє військове керівництво нібито застосовує до українських військовослужбовців методи, які, за його словами, нагадують ті, що використовувалися російською стороною щодо українських полонених.

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Експолонений Євген Шибалов повернув президенту Володимиру Зеленському відзнаку "За незламність". Фото: Скриншот Експолонений Євген Шибалов повернув президенту Володимиру Зеленському відзнаку "За незламність". Фото: Facebook

За його словами, йдеться, зокрема, про залякування, побиття, психологічний тиск, катування та примусовий запис відеозвернень на підтримку командування. На його думку, такі дії спрямовані на те, щоб зламати моральний дух військових, позбавити їх людської гідності та придушити волю до спротиву.

У листі Шибалов також зазначив, що, на його переконання, російській стороні не вдалося зламати українських полонених, і висловив сподівання, що цього не вдасться зробити й надалі.

"Робить з тією ж самою метою – знищити людську гідність наших захисників та захисниць, психологічно зламати, перетворити сильним духом та мужніх людей в безхребетних амеб, вбити нашу волю до спротиву.Росіянам з нами це не вдалося", — йдеться в його листі президенту.

Пояснюючи своє рішення, ветеран наголосив, що за таких обставин не може з морально-етичних міркувань залишати у себе відзнаку "За незламність". Він також заявив, що таким кроком висловлює солідарність зі своїми побратимами та посестрами, які, за його словами, щодня змушені проявляти незламність в умовах тиску з боку власного командування.

"Мій полон завершився, але інші мої побратими та посестри вимушені щодня проявляти незламність під тиском репресій з боку власного командування. На знак солідарності зі своїми побратимами та посестрами я відмовляюся від цієї відзнаки", — написав він.

Станом на момент публікації офіційної реакції президента Володимира Зеленського або ж Офісу президента на заяву Євгена Шибалова не було.

Крім того, 21 липня Командування Сил логістики ЗСУ заявило, що головнокомандувач Олександр Сирський сприяв відставці тодішнього очільника Міноборони Михайла Федорова, аби усунути бюрократичні затримки в системі забезпечення війська. У повідомленні також зазначалося, що Сирський долучився до цього після погіршення ситуації із забезпеченням ЗСУ.

Водночас сам Сирський розповідав, що не мав конфліктів із Михайлом Федоровим і був здивований інформацією про їхнє нібито протистояння. Головнокомандувач заявив, що сприймав їхні відносини як суто робочі, публічно попросив у Федорова вибачення, якщо був "надто жорстким", та наголосив, що Генштаб не воює з Міністерством оборони, а співпрацює з ним заради перемоги України.