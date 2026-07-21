"Сырский делает с воинами ВСУ то же, что и россияне": экс-пленный вернул Зеленскому свою награду

Ветеран российско-украинской войны и бывший военнопленный Евгений Шибалов заявил, что вернул президенту Владимиру Зеленскому свою единственную военную награду — знак "За несокрушимость". Такое решение он объяснил несогласием с действиями главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и выразил солидарность с военнослужащими, которые, по его словам, подвергаются давлению со стороны командования.

Ветеран Евгений Шибалов, побывавший в российском плену, на своей странице в Facebook рассказал, что вернул президенту Владимиру Зеленскому награду "За несокрушимость", которую назвал своей единственной наградой, полученной во время службы. По его словам, награду он отправил в Офис президента по почте вместе с сопроводительным письмом.

Кроме того, в своём обращении Шибалов резко раскритиковал главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского. Он утверждает, что нынешнее военное руководство якобы применяет к украинским военнослужащим методы, которые, по его словам, напоминают те, что использовались российской стороной в отношении украинских пленных.

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Пленник Евгений Шибалов вернул президенту Владимиру Зеленскому награду "За стойкость". Фото: Скриншот Пленник Евгений Шибалов вернул президенту Владимиру Зеленскому награду "За стойкость". Фото: Facebook

По его словам, речь идет, в частности, об запугивании, избиениях, психологическом давлении, пытках и принудительной записи видеообращений в поддержку командования. По его мнению, такие действия направлены на то, чтобы сломить моральный дух военных, лишить их человеческого достоинства и подавить волю к сопротивлению.

В письме Шибалов также отметил, что, по его мнению, российской стороне не удалось сломить украинских пленных, и выразил надежду, что это не удастся сделать и в дальнейшем.

"Делает это с той же целью — уничтожить человеческое достоинство наших защитников и защитниц, сломить их психологически, превратить сильных духом и мужественных людей в бесхребетных амеб, убить нашу волю к сопротивлению.Россиянам это с нами не удалось", — говорится в его письме президенту.

Объясняя своё решение, ветеран подчеркнул, что в таких обстоятельствах не может по морально-этическим соображениям оставить у себя награду "За несокрушимость". Он также заявил, что таким шагом выражает солидарность со своими собратьями и сестрами, которые, по его словам, ежедневно вынуждены проявлять несокрушимость в условиях давления со стороны собственного командования.

"Мой плен закончился, но другие мои сослуживцы вынуждены ежедневно проявлять стойкость под давлением репрессий со стороны собственного командования. В знак солидарности со своими собратьями и сестрами я отказываюсь от этой награды", — написал он.

На момент публикации официальной реакции президента Владимира Зеленского или Администрации президента на заявление Евгения Шибалова не поступило.

Кроме того, 21 июля Командование сил логистики ВСУ заявило, что главнокомандующий Александр Сырский способствовал отставке тогдашнего главы Минобороны Михаила Федорова, чтобы устранить бюрократические задержки в системе обеспечения войск. В сообщении также отмечалось, что Сырский присоединился к этой инициативе после ухудшения ситуации с обеспечением ВСУ.

В то же время сам Сырский рассказывал, что у него не было конфликтов с Михаилом Федоровым и что он был удивлен информацией об их якобы противостоянии. Главнокомандующий заявил, что воспринимал их отношения как чисто рабочие, публично извинился перед Федоровым, если был "слишком жестким", и подчеркнул, что Генштаб не воюет с Министерством обороны, а сотрудничает с ним ради победы Украины.