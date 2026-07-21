"Способствовал отставке": в ВСУ неожиданно подтвердили роль Сырского в увольнении Федорова

Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины заявило, что за первое полугодие 2026 года система обеспечения украинской армии ухудшилась. В сообщении также отмечается, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "способствовал отставке главы Минобороны Михаила Федорова", чтобы устранить бюрократические задержки.

Об этом сообщили на странице Командования сил логистики ВСУ.

Там заявили, что ситуацию с обеспечением войск удалось стабилизировать благодаря своевременному вмешательству Верховного Главнокомандующего.

"Ситуацию спасло именно своевременное вмешательство Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, который, пытаясь преодолеть бюрократическую волокиту, способствовал отставке главы Минобороны Михаила Федорова", — говорится в сообщении.

В Командовании сил логистики заявили, что система обеспечения утратила запас устойчивости. По их словам, потребности войск всё чаще покрываются за счёт накопленных резервов или перераспределения средств из других направлений. Также там указали на задержки с финансированием, закупками, выполнением контрактов, проблемы с контролем качества и недостаточное влияние обратной связи от военных на решения о закупках.

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Сообщение Службы логистики ВСУ Фото: Скриншот

В сообщении отмечается, что дополнительная потребность по основным направлениям материально-технического обеспечения до конца года составляет почти 37 млрд грн. Еще более 16 млрд грн, по оценкам Командования, потребуется на ремонт вооружения, военной техники и закупку запасных частей.

Кроме того, в Командовании подвергли критике задержки с закупкой топлива, вещевого имущества, поставкой пикапов, международной помощью и контролем качества продукции. Там также заявили, что цифровизация, прозрачные тендеры и новая структура сами по себе не гарантируют своевременного обеспечения армии, если управленческие решения принимаются с опозданием.

После публикации поста волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко обратил внимание на то, что Командование сил логистики фактически подтвердило роль Сирского в отставке Федорова. Он также отметил, что это противоречит заявлению главнокомандующего, который накануне говорил, что не знал ни о каком конфликте. Кроме того, Стерненко раскритиковал как реформу материально-технического обеспечения войск, так и работу Командования сил логистики, заявив о задержках с поставками беспилотников в подразделения.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг информацию о конфликте с тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым. Он заявил, что мог бы извиниться, если его слова показались слишком резкими, подчеркнул, что не стоит сводить войну к противостоянию отдельных людей, и заверил, что Генеральный штаб готов сотрудничать с любым главой Минобороны.

Ранее Фокус сообщал, что 15 июля Верховная Рада отправила Михаила Федорова в отставку с поста министра обороны. По информации издания, среди причин такого решения называли разногласия между Федоровым и Сырским по вопросам обеспечения армии и подходов к ведению боевых действий, а также намерение президента усилить координацию процессов мобилизации.