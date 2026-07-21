"Сприяв відставці": у ЗСУ несподівано підтвердили роль Сирського у звільненні Федорова

Командування Сил логістики Збройних Сил України заявило, що за перше півріччя 2026 року система забезпечення українського війська погіршилася. У повідомленні також зазначили, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський "сприяв відставці очільника Міноборони Михайла Федорова", щоб усунути бюрократичні затримки.

Про це повідомили на сторінці Командування Сил логістики ЗСУ.

Там заявили, що ситуацію із забезпеченням військ вдалося стабілізувати завдяки своєчасному втручанню Верховного Головнокомандувача.

"Ситуацію врятувало саме своєчасне втручання Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, який, намагаючись нейтралізувати бюрократичну тяганину, сприяв відставці очільника Міноборони Михайла Федорова", — йдеться у повідомленні.

У Командуванні Сил логістики заявили, що система забезпечення втратила запас стійкості. За їхніми словами, потреби війська дедалі частіше покриваються за рахунок накопичених резервів або перерозподілу коштів з інших напрямів. Також там вказали на затримки з фінансуванням, закупівлями, виконанням контрактів, проблеми з контролем якості та недостатній вплив зворотного зв'язку від військових на закупівельні рішення.

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Допис Сил логістики ЗСУ Фото: Скриншот

У повідомленні зазначено, що додаткова потреба за основними напрямами матеріально-технічного забезпечення до кінця року становить майже 37 млрд грн. Ще понад 16 млрд грн, за оцінками Командування, потрібно на ремонт озброєння, військової техніки та закупівлю запасних частин.

Окремо в Командуванні розкритикували затримки із закупівлею пального, речового майна, постачанням пікапів, міжнародною допомогою та контролем якості продукції. Там також заявили, що цифровізація, прозорі тендери та нова структура самі по собі не гарантують своєчасного забезпечення армії, якщо управлінські рішення ухвалюються із запізненням.

Після публікації допису волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко звернув увагу, що Командування Сил логістики фактично підтвердило роль Сирського у відставці Федорова. Він також зазначив, що це суперечить заяві головнокомандувача, який напередодні казав, що не знав про жодний конфлікт. Крім того, Стерненко розкритикував як реформу забезпечення війська, так і роботу Командування Сил логістики, заявивши про затримки з постачанням безпілотників до підрозділів.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив інформацію про конфлікт із тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Він заявив, що міг перепросити, якщо його слова здалися надто різкими, наголосив, що не варто зводити війну до протистояння окремих людей, і запевнив, що Генеральний штаб готовий співпрацювати з будь-яким очільником Міноборони.

Раніше Фокус повідомляв, що 15 липня Верховна Рада відправила Михайла Федорова у відставку з посади міністра оборони. За інформацією видання, серед причин такого рішення називали розбіжності між Федоровим і Сирським щодо забезпечення армії та підходів до ведення бойових дій, а також намір президента посилити координацію процесів мобілізації.