Назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ: Федоров позвонил Сырскому

Бывший министр обороны Михаил Федоров, который ранее говорил о своем конфликте с главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским, позвонил ему после решения Владимира Зеленского о назначении Михаила Драпатого на его место.

Федоров поздравил Драпатого с новым назначением и выразил надежду на то, что военный командир станет "свежим ветерком и новой надеждой в борьбе свободных людей за свободу и справедливость". Об этом он написал в своём Telegram-канале вечером 21 июля.

"Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны за независимость, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта, нанесение асимметричных ударов и истощение российской экономики", — отметил Федоров.

Он также добавил, что на фоне этих новостей позвонил Сирскому. Во время телефонного разговора Федоров выразил благодарность бывшему главнокомандующему за его роль в предыдущих военных операциях Вооруженных сил. В частности, он упомянул об обороне Киевской области в начале полномасштабного вторжения, Харьковской операции и других исторических сражениях.

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Федоров отреагировал на назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ Фото: Скриншот

Что известно о конфликте между Федоровым и Сырским

После появления новости об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны Украины "Украинская правда" опубликовала информацию со ссылкой на депутатов от партии "Слуга народа" о том, почему это могло произойти. Источник сообщил журналистам, что президент Владимир Зеленский "не мог мириться с конфликтом между Федоровым и Сырским".

Вскоре Федоров дал брифинг, в ходе которого заявил, что главнокомандующий не готов лично, открыто говорить о проблемах.

Сам Сырский 20 июля впервые высказался о конфликте с Федоровым. В частности, он заявил, что не занимается созданием имиджа и не имеет политических амбиций, а также круглосуточно занимается войной.

Напомним, вечером 21 июля Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый.

Кроме того, Драпатый впоследствии отреагировал на новое назначение, выразив благодарность Сырскому.