"Служение Украине всегда было для меня честью": Драпатый прокомментировал свое назначение главнокомандующим ВСУ

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины. Драпатый прокомментировал своё назначение.

Военный командир поблагодарил президента и министра обороны за доверие, а Силам обороны выразил признательность за новый этап своей службы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность. Благодарен Главнокомандующему Вооружённых Сил Украины Александру Сырскому за последовательную работу по укреплению украинской армии. Я в ней вырос", — заявил Драпатый.

Кроме того, новый главнокомандующий пообещал работать ответственно, целеустремленно и с уважением к людям, защищающим страну во время российского вторжения.

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Драпатый прокомментировал новое назначение Фото: Скриншот

Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ — что известно

Вечером 21 июля президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении сообщил, что новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины станет Михаил Драпатый. Александр Сырский, в свою очередь, был отстранен от должности: глава государства напомнил о его роли в защите Киева, в Харьковской наступательной операции и в Курской операции.

Накануне западные СМИ, в частности издание Bloomberg, сообщали, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского. Наиболее вероятным кандидатом СМИ также называли Михаила Драпатого, хотя и отмечали, что список кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ довольно широк.

Отставка Александра Сырского стала результатом, в частности, продолжавшихся несколько дней протестов, которые проходили в ряде городов Украины. Протестующие, в частности, выступали против отставки министра обороны Михаила Федорова и скандировали лозунги с требованием отстранить Сырского от должности главнокомандующего ВСУ.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский также вечером 21 июля сообщил, что предложил Михаилу Федорову новую должность в правительстве, связанную с развитием технологической составляющей государства.