Зеленский ищет замену Сырскому: кто является наиболее вероятным кандидатом, — Bloomberg

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. На данный момент список возможных кандидатов на место Сырского насчитывает 11 человек.

Зеленский начал рассматривать возможность отставки Сырского на фоне давления со стороны массовых протестов, участники которых требуют отставки военного руководителя. Об этом сообщили источники издания Bloomberg.

Два чиновника, осведомленные о ситуации, рассказали журналистам, что Зеленский уже изучает возможных кандидатов на пост главнокомандующего ВСУ. Один из них отметил, что президент, вероятно, назначит на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого. Источник также добавил, что Сырского могут уволить в ближайшие дни.

Издание также отметило, что 20 июля Зеленский встретился с Драпатым, но не упомянул ни о каких планах по замене главнокомандующего.

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"Это очередная встреча из серии обсуждений между Зеленским и высшим генералитетом, которые проходят с момента вспышки протестов на прошлой неделе из-за увольнения им популярного министра обороны Михаила Федорова", — говорится в публикации.

Решение по делу Сырского уже принято

Издание The Guardian сообщает, что решение об отставке Сырского "уже принято". Об этом журналистам сообщил один из источников в вооруженных силах.

"Его судьба предрешена. Вопрос в том, кто его заменит. Есть несколько важных требований. Этот человек должен быть известным и популярным, чтобы все его приветствовали", — сообщил источник.

Кроме того, неназванный представитель добавил, что человек, который заменит Сырского, "не должен иметь явных политических амбиций, чтобы не создать нового соперника".

"Это должен быть опытный военный, который прислушивается к президенту и выполняет его волю", — цитирует издание заявление представителя ВСУ.

В то же время Генштаб ВСУ в понедельник опроверг сообщения СМИ об отставке главнокомандующего.

Стоит отметить, что 20 июля Александр Сырский впервые высказался о конфликте с Михаилом Федоровым и протестах.

Тем временем вечером 20 июля в Киеве и других городах вновь прошли протесты на фоне отставки Федорова.