Зеленський шукає заміну Сирському: хто найімовірніший кандидат, — Bloomberg

Президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Наразі перелік можливих кандидатів на місце Сирського складається з 11 осіб.

Зеленський почав розглядати можливість відставки Сирського на тлі тиску з боку масових протестів, учасники яких вимагають відставки військового керівника. Про це повідомили джерела видання Bloomberg.

Двоє посадовців, обізнаних із ситуацією, розповіли журналістам, що Зеленський вже вивчає можливих кандидатів на пост головнокомандувача ЗСУ. Один із них зазначив, що президент, ймовірно, обере на цю посаду командувача Об'єднаних сил, генерал-майора Михайла Драпатого. Джерело також додало, що Сирського можуть звільнити найближчими днями.

Видання також звернуло увагу на те, що Зеленський 20 липня зустрівся з Драпатим, але не згадав про жодні плани щодо заміни головнокомандувача.

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"Це чергова зустріч із серії обговорень між Зеленським та вищими генералами, що відбуваються з моменту спалаху протестів минулого тижня через звільнення ним популярного міністра оборони Михайла Федорова", — йдеться у публікації.

Рішення щодо Сирського вже ухвалене

Видання The Guardian пише, що рішення щодо відставки Сирського "вже ухвалене". Про це журналістам розповіло одне із джерел у збройних силах.

"Його доля вирішена. Питання в тому, хто його замінить. Є кілька важливих вимог. Ця людина має бути відомою та популярною, щоб усі її вітали", — повідомило джерело.

Також неназваний представник додав, що людина, яка замінить Сирського, "не повинна мати явних політичних амбіцій, щоб не створити нового суперника".

"Це має бути досвідчений військовий, який прислухається до президента і виконує його волю", — цитує видання заяву представника ЗСУ.

Водночас Генштаб ЗСУ у понеділок спростував повідомлення ЗМІ про відставку головнокомандувача.

Варто зауважити, що 20 липня Олександр Сирський вперше висловився про конфлікт з Михайлом Федоровим та протести.

Тим часом увечері 20 липня у Києві та інших міста знову відбулися протести на тлі відставки Федорова.