"Служіння Україні завжди було для мене честю": Драпатий відреагував на призначення головнокомандувачем ЗСУ
Увечері 21 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Михайло Драпатий стане новим головнокомандувачем Збройних сил України. Драпатий прокоментував своє призначення.
Військовий командир подякував президенту та міністру оборони за довіру, а Силам оборони висловив вдячність за новий етап своєї служби. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс", — заявив Драпатий.
Також новий головнокомандувач пообіцяв працювати відповідально, зосереджено та з повагою до людей, які обороняють країну під час російського вторгнення.
Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ — що відомо
Увечері 21 липня президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Олександра Сирського натомість було відсторонено від посади: глава держави пригадав про його роль у захисті Києва, у Харківській наступальній операції та у Курській операції.
Напередодні західні медіа, зокрема видання Bloomberg, писали, що Зеленський розглядає звільнення Сирського. Найімовірнішим кандидатом ЗМІ також називали Михайла Драпатого, хоча й зазначали, що перелік кандидатів на місце головнокомандувача ЗСУ є доволі широким.
Відставка Олександра Сирського стала результатом зокрема кількаденних протестів, які тривали у низці міст України. Протестувальники зокрема виступали проти відставки міністра оборони Михайла Федорова та скандували за звільнення Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.
Варто зауважити, що Володимир Зеленський також увечері 21 липня повідомив, що запропонував Михайлу Федорову нову посаду в уряді, яка стосується розвитку технологічної складової держави.