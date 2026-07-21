Зеленський запропонував Федорову посаду у владі: чим він займатиметься

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову нову посаду в уряді, яка стосується розвитку технологічної складової держави.

Водночас Зеленський не назвав, чи йдеться про посаду міністра, чи про якусь іншу посаду, однак це буде не посада міністра оборони. Про це глава держави сказав у зверненні, під час якого оголосив і про заміну головнокомандувача ЗСУ з Олександра Сирського на Михайла Драпатого.

"Була сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та діпстрайки "Альфи" говорять самі за себе. І в умовах системи урядових структур це потрібно", — заявив Зеленський.

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Президент повідомив, що всі його сьогоднішні рішення будуть формалізовані завтра — тоді ж, ймовірно, буде офіційна названа нова можлива посада Михайла Федорова.

Водночас радник президента України з комунікації Дмитро Литвин у коментарі журналістам повідомив, що Зеленський та Федоров продовжать перемовини, передає "24 канал".

Сам Федоров наразі не коментував пропозицію Зеленського, а також те, чи погодиться він на нову посаду. Водночас після відставки Федорова у президента наголошували, що той має залишится в команді.

"Президент вчора й позавчора говорив із Михайлом Федоровим. І так, вони чітко говорили, що Михайло залишається в команді… Не все вирішується за один день, але вони вдвох це визначать. Михайло сам сказав, що не бачить себе як радник президента чи на деяких інших позиціях, про які вони говорили… У них спільний інтерес працювати разом у команді. У них такий рівень відносин і спілкування, і стільки всього було зроблено разом, що вони, думаю, знайдуть, як діяти далі", — заявляв Дмитро Литвин під час спілкування з журналістами, пердає hromadske.

Відставка Олександра Сирського — що відомо

21 липня ввечері Володимир Зеленський оголосив про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем стане Михайло Драпатий. За інформацією нардепа Ярослав Железняка, перед цим Зеленський провів зустріч з Сирським, що тривала 2 години. Також Дмитро Литвин підтверджував, що Зеленський сьогодні зустрівся з Михайлом Федоровим.

20 липня з'явилася інформація, що головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського можуть звільнити, однак згодом Генеральний штаб офіційно спростував ці повідомлення. У Генштабі заявили, що Сирський продовжує виконувати свої обов'язки та не подавав у відставку, так само як і начальник Генштабу Андрій Гнатов.

Та попри це, видання Bloomberg писало, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, а серед головних претендентів на його місце називають командувача Об'єднаних сил Михайла Драпатого.

Водночас сам Сирський розповідав, що не мав конфліктів із Михайлом Федоровим і був здивований інформацією про їхнє нібито протистояння. Головнокомандувач заявив, що сприймав їхні відносини як суто робочі, публічно попросив у Федорова вибачення, якщо був "надто жорстким", та наголосив, що Генштаб не воює з Міністерством оборони, а співпрацює з ним заради перемоги України.Новина доповнюється.