Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, — Гончаренко та Стерненко

Володимир Зеленський звільнив генерала Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Офіційної інформації наразі немає, однак перед цим у ЗМІ повідомляли про зустріч Зеленського з Сирським.

Сьогодні ввечері пройшов шостий день протестів, на якому вимагали звільнення Олександра Сирського та повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про звільнення офіційно наразі не повідмоляли, однак цю інформацію повідомив ексрадник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко та нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Пост Гончаренка Фото: Скриншот

Пост Стерненка Фото: Скриншот

Стерненко також повідомив, що на мітингу пообіцяли перейти у п'ятницю, 24 липня, до безстрокового мітингу, якщо не буде виконано вимог мітингувальників.

Перед звільненням Зеленський провів зустріч з ексміністром оборони Михайлом Федоровим. Цю інформацію підтвердив журналістам радник глави держави Дмитро Литвин, передає "24 канал". За інформацією нардепа фракції "Голос" Ярослав Железняка, після цього у президента мала відбутися зустріч з Сирським.

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"Щойно завершилася одна майже вирішальна зустріч, зараз триває ще одна — вже фактично вирішальна. Після ухвалення рішень одразу буде офіційна комунікація", — написав Литвин у X.

Водночас нардеп Железняк заявив, що не має підтвердження звільнення Олександра Сирського. За його словами, зустріч Сирського з Зеленським вже завершилася — вона тривала 2 години.

"Я думаю що всі новини будуть вже завтра. Чую, що буде одночасно і звільнення і призначення. Тому що, якщо правда, то дивно оголошувати про звільнення сьогодні. А призначення вже на завтра переносити…. Хоча, у нас же країна "в.о". Тож і тут можна чекати і таке", — наголосив Железняк.

Пост Железняка Фото: Скриншот

Радник президента Дмитро Литвин у коментарі ЗМІ повідомив, що на позицію самого Зеленського варто очікувати скоро, передає "24 канал". Водночас він не уточнив, чи буде позиція глави держави оголошена сьогодні, чи ні.

Народна депутатка Мар'яна Безугла також підтвердила звільнення Сирського, анонсувавши указ президента скоро.

Пост Безуглої Фото: Скриншот

Відставка Олександра Сирського — що відомо

20 липня з'явилася інформація, що головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського можуть звільнити, однак згодом Генеральний штаб офіційно спростував ці повідомлення. У Генштабі заявили, що Сирський продовжує виконувати свої обов'язки та не подавав у відставку, так само як і начальник Генштабу Андрій Гнатов.

Та попри це, видання Bloomberg писало, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, а серед головних претендентів на його місце називають командувача Об'єднаних сил Михайла Драпатого.

Водночас сам Сирський розповідав, що не мав конфліктів із Михайлом Федоровим і був здивований інформацією про їхнє нібито протистояння. Головнокомандувач заявив, що сприймав їхні відносини як суто робочі, публічно попросив у Федорова вибачення, якщо був "надто жорстким", та наголосив, що Генштаб не воює з Міністерством оборони, а співпрацює з ним заради перемоги України.