Зеленский уволил Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, — Гончаренко и Стерненко

Владимир Зеленский уволил генерала Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Официальной информации пока нет, однако ранее в СМИ сообщалось о встрече Зеленского с Сырским.

Сегодня вечером прошел шестой день протестов, участники которых требовали отставки Александра Сырского и возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны. Об увольнении официально пока не сообщалось, однако эту информацию передали бывший советник министра обороны, волонтер Сергей Стерненко и народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Пост Гончаренко Фото: Скриншот

Пост Стерненко Фото: Скриншот

Стерненко также сообщил, что на митинге пообещали перейти в пятницу, 24 июля, к бессрочной акции протеста, если требования протестующих не будут выполнены.

Перед увольнением Зеленский провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. Эту информацию подтвердил журналистам советник главы государства Дмитрий Литвин, сообщает "24 канал". По информации народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, после этого у президента должна была состояться встреча с Сырским.

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"Только что завершилась одна, практически решающая встреча, сейчас проходит ещё одна — уже фактически решающая. После принятия решений сразу же последует официальное заявление", — написал Литвин в X.

В то же время народный депутат Железняк заявил, что у него нет подтверждения увольнения Александра Сырского. По его словам, встреча Сырского с Зеленским уже завершилась — она длилась 2 часа.

"Я думаю, что все новости появятся уже завтра. Слышу, что будут одновременно и увольнения, и назначения. Ведь, если это правда, то странно объявлять об увольнении сегодня. А назначения переносить уже на завтра… Хотя у нас же страна "и.о.". Так что и здесь можно ожидать и такого", — подчеркнул Железняк.

Пост Железняка Фото: Скриншот

Советник президента Дмитрий Литвин в комментарии СМИ сообщил, что позицию самого Зеленского следует ожидать в ближайшее время, передает "24 канал". При этом он не уточнил, будет ли позиция главы государства озвучена сегодня или нет.

Народный депутат Марьяна Безуглая также подтвердила увольнение Сырского, сообщив, что указ президента будет обнародован в ближайшее время.

Пост Безуглой Фото: Скриншот

Отставка Александра Сырского — что известно

20 июля появилась информация о том, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут уволить, однако впоследствии Генеральный штаб официально опроверг эти сообщения. В Генштабе заявили, что Сырский продолжает исполнять свои обязанности и не подавал в отставку, так же как и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

Однако, несмотря на это, издание Bloomberg сообщало, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ, а среди главных претендентов на его место называют командующего Объединенными силами Михаила Драпатого.

В то же время сам Сырский рассказывал, что у него не было конфликтов с Михаилом Федоровым и что он был удивлен информацией об их якобы противостоянии. Главнокомандующий заявил, что воспринимал их отношения как чисто рабочие, публично извинился перед Федоровым, если был "слишком жестким", и подчеркнул, что Генштаб не воюет с Министерством обороны, а сотрудничает с ним ради победы Украины.