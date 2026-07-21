Зеленский предложил Федорову должность в правительстве: чем он будет заниматься

Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность в правительстве, связанную с развитием технологической составляющей государства.

В то же время Зеленский не уточнил, идет ли речь о должности министра или о какой-либо другой должности, однако это не будет должность министра обороны. Об этом глава государства заявил в обращении, в ходе которого также объявил о замене главнокомандующего ВСУ: Александра Сырского сменит Михаил Драпатый.

"Сегодня у меня состоялась встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства и обеспечить его развитие. Компетенция Евгения Хмары в сфере безопасности, боевые заслуги, технологические результаты и диверсионные операции "Альфы" говорят сами за себя. И в условиях системы правительственных структур это необходимо", — заявил Зеленский.

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Президент сообщил, что все его сегодняшние решения будут официально оформлены завтра — тогда же, вероятно, будет официально объявлено о новой возможной должности Михаила Федорова.

В то же время советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам сообщил, что Зеленский и Федоров продолжат переговоры, передает "24 канал".

Сам Федоров пока не прокомментировал предложение Зеленского, а также то, согласится ли он на новую должность. В то же время после отставки Федорова в администрации президента подчеркивали, что он должен остаться в команде.

"Президент вчера и позавчера беседовал с Михаилом Федоровым. И да, они четко заявили, что Михаил остается в команде… Не всё решается за один день, но они вдвоём это определят. Михаил сам сказал, что не видит себя в роли советника президента или на некоторых других должностях, о которых они говорили… У них общий интерес — работать вместе в команде. У них такой уровень отношений и общения, и столько всего было сделано вместе, что они, думаю, найдут, как действовать дальше", — заявил Дмитрий Литвин во время общения с журналистами, передает hromadske.

Отставка Александра Сырского — что известно

21 июля вечером Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. По информации народного депутата Ярослава Железняка, перед этим Зеленский провел встречу с Сырским, которая длилась 2 часа. Также Дмитрий Литвин подтвердил, что Зеленский сегодня встретился с Михаилом Федоровым.

20 июля появилась информация о том, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут уволить, однако впоследствии Генеральный штаб официально опроверг эти сообщения. В Генштабе заявили, что Сырский продолжает исполнять свои обязанности и не подавал в отставку, так же как и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

Однако, несмотря на это, издание Bloomberg сообщало, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ, а среди главных претендентов на его место называют командующего Объединенными силами Михаила Драпатого.

В то же время сам Сырский рассказывал, что у него не было конфликтов с Михаилом Федоровым и что он был удивлен информацией об их якобы противостоянии. Главнокомандующий заявил, что воспринимал их отношения как чисто рабочие, публично извинился перед Федоровым, если был "слишком жестким", и подчеркнул, что Генштаб не воюет с Министерством обороны, а сотрудничает с ним ради победы Украины.Новость дополняется.