"Не мог мириться с постоянным конфликтом между Федоровым и Сырским": почему Зеленский отстранил министра обороны, — УП

Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова далось президенту нелегко. Владимир Зеленский объяснял, что больше не может мириться с затянувшимся конфликтом, возникшим между Федоровым и главнокомандующим Александром Сырским.

Президент пояснил, что оба чиновника "живут в разных мирах", и в то время как Федор стремится цифровизировать процессы и построить систему на основе технологий, военные хотят, чтобы их просто услышали и закупили то вооружение, о котором они просят. Об этом сообщила "Украинская правда", которая пообщалась с одним из депутатов "Слуги народа", присутствовавшим на заседании фракции.

Он отметил, что Зеленскому было трудно говорить об отставке Федорова. Однако именно судьба министра обороны интересовала депутатов фракции больше всего.

Другой собеседник издания напомнил, что президент говорил о том, будто конфликт между Федоровым и Сырским "доходил до абсурда".

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"Сырский приходил и говорил: „Федоров ничего не выделяет на конкретные операции“. Затем приходил Федоров и отвечал: „Мы всё выделили, просто этим пользуются неправильно — не так и не там, где нужно“. И так по кругу", — рассказал источник.

У депутатов фракции сложилось впечатление, что главным мотивом, который пытался донести Зеленский, был поиск пути сбалансирования отношений между армией и правительством. Президент даже говорил о том, что нужно сменить и министра обороны, и главнокомандующего, однако отверг эту идею из-за того, что не может уволить их обоих одновременно.

"Ну, я не могу допустить, чтобы в стране, находящейся в состоянии войны, Министерство обороны и Генеральный штаб воевали между собой. По-хорошему, нужно сменить обоих. Но одновременно я этого сделать не могу", — цитируют слова Зеленского источники УП.

Зеленский надеется, что Клименко сможет "навести порядок" с мобилизацией

Кроме того, во время заседания "слуг" президент упомянул о реформе мобилизации, которую не смог провести Федоров. Действующий глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, по его мнению, сможет наладить процесс пополнения рядов Вооруженных сил.

Он также объяснил своё решение тем, что когда в сентябре российский диктатор Владимир Путин объявит о всеобщей мобилизации в РФ, то "у всех не будет времени ни на шутки, ни на цифровые реформы". Поэтому президент считает, что к тому времени нужно навести порядок с мобилизацией.

Стоит напомнить, что ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в "Слуге народа" сообщало о том, что у Михаила Федорова возникли разногласия с Александром Сырским по поводу ведения войны. Что касается назначения Клименко на эту должность, то после перехода Клименко в МОУ МВД может возглавить его соратник Иван Выговский, что позволит двум ведомствам более эффективно координировать свои действия.

Напомним, вслед за Федоровым о своей отставке 15 июля сообщил волонтёр Сергей Стерненко, занимавший должность советника министра обороны.

Кроме того, Сергей Бексрестнов ("Флеш") сообщил, что уходит с поста советника министра обороны после отставки Федорова.