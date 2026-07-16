"Не міг миритися з постійним конфліктом між Федоровим і Сирським": чому Зеленський усунув міністра оборони, — УП

Звільнення міністра оборони України Михайла Федорова далося президенту нелегко. Володимир Зеленський пояснював, що більше не може миритися із тривалим конфліктом, що виник між Федоровим та головнокомандувачем Олександром Сирським.

Президент пояснював, що обоє посадовців "живуть у різних світах", і в той час, як Федором прагне цифровізувати процеси і побудувати систему довкола технологій, військові прагнуть, аби їх просто почули та закупили те озброєння, про яке вони просять. Про це розповіла "Українська правда", яка поспілкувалася з одним із депутатів "Слуги народу", який був присутній на засіданні фракції.

Він зазначив, що Зеленському було важко говорити про відставку Федорова. Однак саме доля міністра оборони цікавила депутатів фракції найбільше.

Інший співрозмовник видання пригадав, що президент говорив про те, ніби конфлікт між Федоровим та Сирським "доходив до абсурду".

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"Сирський приходив і казав: "Федоров не дає нічого під конкретні операції". Потім приходив Федоров і відповідав: "Ми все дали, просто цим неправильно користуються, не так і не там, де треба". І так по колу", — розповіло джерело.

У депутатів фракції склалося враження, що головним мотивом, який намагався донести Зеленський, був пошук шляху збалансування відносин між армією та урядом. Президент навіть говорив про те, що потрібно змінювати і міністра оборони, і головнокомандувача, однак відкинув цю ідею через те, що не може звільнити їх обох одночасно.

"Ну, я не можу допустити, щоб у воюючій країні Міністерство оборони й Генеральний штаб воювали між собою. По-хорошому треба міняти обох. Але одночасно я цього зробити не можу", — цитують слова Зеленського джерела УП.

Зеленський сподівається, що Клименко зможе "навести лад" із мобілізацією

Також під час засідання "слуг" президент згадував про реформу мобілізації, яку не зміг здійснити Федоров. Чинний голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, на його думку, зможе врегулювати процес поповнення лав Збройних сил.

Він пояснив також своє рішення тим, що коли у вересні російський диктатор Володимир Путін оголосить про загальну мобілізацію у РФ, то "усім буде не до жартів і цифрових реформ". Тож президент вважає, що до того часу потрібно дати лад з мобілізацією.

Варто нагадати, що перед цим агентство РБК-Україна писало з посиланням на джерело у "Слузі народу" про те, що Михайло Федоров мав розбіжності з Олександром Сирським щодо ведення війни. Щодо призначення Клименка на цю посаду, то після переходу Клименка до МОУ МВС може очолити його соратник Іван Виговський, що може дозволити двом установам ефективніше координувати свої дії.

Нагадаємо, слідом за Федоровим про свою відставку 15 липня повідомив волонтер Сергій Стерненко, який був на посаді радника міністра оборони.

Також Сергій Бексрестнов ("Флеш") повідомив, що йде з посади радника міністра оборони після відставки Федорова.