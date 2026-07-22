Призначення Драпатого головкомом ЗСУ: Федоров зателефонував Сирському

Колишній міністр оборони Михайло Федоров, який раніше говорив про свій конфлікт із головнокомандувачем Збройними силами Олександром Сирським, зателефонував йому після рішення Володимира Зеленського про призначення Михайла Драпатого на його місце.

Федоров привітав Драпатого з новим призначенням та висловив сподівання на те, що військовий командир стане "новим повітрям й новою надією в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість". Про це він написав у своєму Telegram-каналі увечері 21 липня.

"Тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни за Незалежність, сильною командою та рішучими діями, спрямованими на збереження життів наших воїнів, роботизацію фронту, завдання асиметричних ударів і виснаження російської економіки", — зазначив Федоров.

Він також додав, що на тлі цих новин подзвонив Сирському. Під час телефонної розмови Федоров висловив вдячність колишньому головнокомандувачеві за його роль у попередніх військових операціях Збройних сил. Зокрема він згадав про захист Київської області на початку повномасштабного вторгнення, Харківську операцію та інші історичні битви.

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Федоров відреагував на призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ Фото: Скриншот

Що відомо про конфлікт Федорова та Сирського

Після новини про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони України "Українська правда" оприлюднила інформацію з посиланням на депутатів із "Слуги народу" про те, чому це могло статися. Джерело повідомило журналістам, що президент Володимир Зеленський "не міг миритися з конфліктом між Федоровим і Сирським".

Невдовзі Федоров дав брифінг, в ході якого заявив, що головнокомандувач не готовий особисто, відкрито в очі говорити про проблеми.

Сам Сирський 20 липня вперше висловився про конфлікт із Федоровим. Він зокрема заявив, що не будує імідж та не має політичних амбіцій, а також займається війною 24/7.

Нагадаємо, увечері 21 липня Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий.

Також Драпатий після цього відреагував на нове призначення, висловивши вдячність Сирському.