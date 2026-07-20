Федоров отказался от должности в СНБО, предложенной Зеленским: хочет вернуться в Минобороны, — FT

Бывший министр обороны Михаил Федоров отказался от новой должности, которую ему предложил президент Владимир Зеленский. При этом он озвучил свои условия.

Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер. По его словам, президент Зеленский предлагал Федорову должность в СНБО.

Журналист утверждает, что Федоров отказался от предложения Зеленского Фото: Скриншот

Михаил Федоров должен был иметь "доступ к президенту и полномочия по контролю за инновациями в сфере обороны и военной реформой".

"По словам источников, предлагаемое соглашение предполагало, что Федоров будет контролировать оборонные технологические программы и работу по наращиванию производства дальнобойного оружия. Это позволило бы ему продолжать продвигать реформы за пределами Министерства обороны и военного командования. Кроме того, он должен был бы заниматься привлечением иностранных инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс", — пишет журналист.

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Впрочем, Федоров отказался от этого предложения.

Миллер не упоминает название должности, однако ранее "Фокус" сообщал, что на Банковой рассматривают возможность предложить бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую роль "miltech czar" — координатора по развитию военных технологий.

Ранее "Фокус" сообщал о беседах Зеленского с Федоровым и Сырским. Глава государства заявил, что будут выработаны соответствующие решения по поводу конфликта.