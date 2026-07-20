Федоров відмовився від посади при РНБО від Зеленського: хоче повернутись у Міноборони, — FT

Колишній міністр оборони Михайло Федоров відмовився від нової посади, яку запропонував президент Володимир Зеленський. Та назвав свої умови.

Про це з посиланням на джерела повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер. За його словами, президент Зеленський пропонував Федорову посаду при РНБО.

Журналіст стверджує, що Федоров відмовився від пропозиції Зеленського Фото: Скріншот

Михайло Федоров мав би "доступ до президента та мандат на нагляд за оборонними інноваціями та військовою реформою".

"За словами джерел, запропонована домовленість передбачала, що Федоров контролював би оборонні технологічні програми та зусилля з нарощування виробництва далекобійної зброї. Це дозволило б йому продовжувати просувати реформи поза межами Міністерства оборони та військового командування. Крім того, він мав би працювати над залученням іноземних інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс", - пише журналіст.

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Втім від цієї пропозиції Федоров відмовився.

Міллер не згадує назви посади, втім раніше Фокус розповідав, що на Банковій розглядають можливість запропонувати колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову роль "miltech czar" – координатора розвитку військових технологій.

Раніше Фокус повідомляв про розмови Зеленського з Федоровим та Сирським. Глава держави заявив, що відповідні рішення щодо конфлікту будуть напрацьовані.