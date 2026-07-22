Зеленський пропонував Федорову різні варіанти посад у владі, окрім Міноборони: він відмовився, — УП

Після відставки з посади голови Міністерства оборони Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову інші посади у владі за межами оборонного відомства. Однак Федоров відповів відмовою.

Він виступив проти інших призначень, оскільки не розуміє, чому його було звільнено з Міністерства оборони України. Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерела у політичних колах.

Під час розмови з главою держави Федоров зокрема отримав пропозицію залишитися при владі, однак на посаді, яка пов'язана з технологічним напрямом. Йшлося зокрема про місце віцепрем'єра з технологічного розвитку.

На це колишній глава Міноборони відповів, що реалізувати його стратегію зупинки РФ без реальних повноважень, які є лише в оборонного відомства, буде неможливим.

Інше джерело видання у військових колах зазначило, що Федоров зокрема згадував про те, що після призначення новим головнокомандувачем Збройними силами України Михайла Драпатого попередня команда Міністерства оборони могла б одразу включитися в спільну роботу щодо трансформації Сил оборони. Однак, як він пояснював, якщо у МОУ буде призначено нову людину, їй потрібні будуть місяці на те, щоб сформувати команду і поринути у всі процеси.

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Також джерела вказують на те, що після відставки Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ формальна причина звільнення Федорова, про яку раніше згадував президент, була усунута. Раніше ЗМІ писали, що підставою відставки Федорова був нібито конфлікт між ним та Сирським.

Варто зауважити, що сам президент також увечері 21 липня у своєму зверненні говорив про те, що запропонував ексміністру Михайлу Федорову нову посаду в уряді. Він зазначив, що вона стосується розвитку технологічної складової держави, проте подробиць розкривати не став.

Сам Михайло Федоров поки що ніяк не коментував пропозицію Зеленського, а також те, чи погодиться він на нову посаду. Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин у коментарі журналістам "24 Каналу" повідомив, що Зеленський та Федоров продовжать перемовини.

Раніше видання Financial Times писало, що Зеленський запропонував Федорову посаду при РНБО, проте той відмовився.

Нагадаємо, 21 липня Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий.

Федоров відреагував на призначення Драпатого, привітавши його і зателефонувавши Сирському.