"Мы на подъеме": Драпатый оценил состояние украинской армии (видео)

Главнокомандующий ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый рассказал, в каком состоянии находится украинская армия и насколько далеко она ушла от времен советской эпохи. По словам Драпатого, ВСУ находятся на подъеме, постепенно избавляются от бюрократии и становятся все более технологичными. Какова роль украинской армии на сегодняшнем этапе обороны Украины?

Комментарий Драпатого о состоянии ВСУ прозвучал в мае 2023 года во время съемок документального фильма о 72-й бригаде "Черных запорожцев", сообщили на YouTube-канале Ukraїner. Выяснилось, что ещё два года назад тогдашний командующий ОСУВ "Херсон" отметил изменения, произошедшие в украинской армии. По мнению Драпатого, стало меньше "военного бюрократизма". Кроме того, он заметил изменения к лучшему в технологической сфере, а также в обеспечении военной техникой и боеприпасами.

Михаил Драпатый — комментарий о состоянии ВСУ см. с 5:21

Драпатый ответил на вопросы интервьюерши, которая интересовалась ролью армии в становлении украинской государственности и тем, в каком состоянии она находится сегодня. Перед этим военный напомнил, как Россия лишала украинцев прошлого и присваивала себе их историю. По его мнению, в прошлом были положительные примеры, которые должны быть восстановлены и продолжить традиции. В то же время, современная украинская армия все дальше от того состояния, в котором она находилась во времена СССР, — это слышно на видео.

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"Даже в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии мы сейчас на подъеме. Главное — это то, что у современной армии меняется ментальность, происходит отход от советских традиций, от военного бюрократизма. Мы меняемся, меняемся к лучшему не только в технологическом плане, но и в плане обеспечения военной техникой и боеприпасами", — сказал Драпатый.

Другие положительные изменения, которые отметил нынешний главнокомандующий ВСУ, — это повышение качества подготовки и требований к командирам. Драпатый пояснил, что во время войны появляются "настоящие командиры-лидеры", и это играет большую роль в будущем Сил обороны. При этом он напомнил, что ВСУ являются гарантом независимости и территориальной целостности, и что войска необходимо обеспечивать, чтобы потом не пришлось кормить армию другой страны.

Еще одно направление беседы касалось изменений в культуре армии. Одна из проблем, о которой упомянули в ходе разговора, касалась привычки старых командиров не ценить людей. Драпатый сказал, что такой подход меняется и командование начинает ценить бойцов. По его словам, эта "советщина" постепенно уйдет в прошлое, особенно с учетом того, что с 2014 года появились опытные командиры, которые "знают цену и ответственность своего решения, и, главное, не боятся принимать это решение".

Михаил Драпатый — назначен главнокомандующим ВСУ

Отметим, что 19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместо Александра Сырского главнокомандующим ВСУ станет генерал-майор Михаил Драпатый. Глава государства представил украинцам человека, который будет командовать войсками во время войны РФ против Украины.

Фокус писал о карьере Михаила Драпатого, который прославился, в частности, во время событий в Мариуполе в 2014 году, когда его БМП "перелетела" через баррикады. Драпатый был командиром 72-й бригады "Черных запорожцев", во время полномасштабного вторжения — командующим ОСУВ "Херсон" и командующим Сухопутными войсками.

Напоминаем, что 23 июля появилась статья о том, как Михаил Драпатый относился к некоторым жителям Донбасса. Между тем в Верховной Раде рассказали, чего ожидают от нового главнокомандующего ВСУ.