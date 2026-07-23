"Им все равно, в какой стране жить": новый главнокомандующий ВСУ резко высказался о жителях Донбасса

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый считает, что у части жителей Донецкой и Луганской областей отсутствует достаточное национальное самосознание из-за недостаточного внимания к украинизации и патриотическому воспитанию. Кроме того, по его словам, "очень значительное количество" людей не хочет работать и стремится к "халяве".

Об этом Михаил Драпатый заявил в интервью Ukraїner, отвечая на вопрос о разном отношении гражданского населения к украинским военным в разных регионах.

По его словам, с гражданским населением необходимо проводить разъяснительную работу и патриотическое воспитание, чтобы люди осознавали угрозу со стороны России и действовали в интересах Украины.

Драпатый высказал мнение, что в Донецкой и Луганской областях "за всю историю" уделялось недостаточно внимания украинизации, из-за чего сформировалась часть "несознательного населения".

"Это мое мнение. Можете согласиться, можете и нет", — отметил он.

В то же время военный назвал это комплексной проблемой, требующей просветительской работы и действий со стороны специальных служб.

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Кроме того, главнокомандующий заявил, что, по его мнению, "очень значительное число" людей в этих регионах "не хочет работать, хочет халявы", а также им "в основном безразлично, в какой стране жить, как она будет называться". Он добавил, что пришел к такому выводу после общения с местными жителями.

Фрагмент 31:07 "Работа с гражданским населением"

Драпатый также сравнил отношение части жителей Донбасса к России со "стокгольмским синдромом". По его словам, люди привыкли к влиянию РФ и не осознавали, что живут под постоянным информационным давлением. Он подчеркнул, что это является следствием многолетней политики России и недостаточной работы украинского государства с населением региона.

В то же время Драпатый привел пример Мариуполя 2014 года, где, по его словам, взаимодействие военных с гражданским населением постепенно меняло отношение людей.

По его словам, мирные жители начали интересоваться, кто такие украинские военные, а впоследствии — помогать им.

"Не всё так плохо и безнадёжно. Постепенно люди вспомнили, что они всё-таки граждане независимой страны — Украины. В этом был положительный момент", — сказал он.

В то же время главнокомандующий подчеркнул, что работа с гражданским населением является важной составляющей обороны. По его словам, еще в 2014 году подразделения на местах сотрудничали с общинами и местными жителями.

"Это будет Украина, никто даже не должен сомневаться в существующих границах", — подытожил Драпатый.

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.

Ранее Фокус рассказывал, кто такой Михаил Драпатый. Он участвовал в боях за Мариуполь в 2014 году и командовал подразделениями во время обороны города.