Командовал легендарной БМП в Мариуполе: кто такой Михаил Драпатый, ставший новым главнокомандующим ВСУ

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет генерал-майор Михаил Драпатый. Он принимал участие в прорыве из "Изваринского котла", освобождении правобережной части Херсонской области и освобождении заложников в Мариуполе в 2014 году.

Именно Михаил Драпатый командовал 2-м батальоном 72-й ОМБр, который участвовал в освобождении заложников в Мариуполе в мае 2014 года: тогда украинским военным удалось освободить людей и организованно отступить. Фокус собрал всю известную информацию о новом главнокомандующем ВСУ.

Драпатый в начале российского вторжения в Украину

Военная карьера Михаила Драпатого началась со службы в 72-й отдельной механизированной бригаде. В мае 2014 года он был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, когда под его руководством батальон вошел в Мариуполь на бронетехнике для усиления подразделений.

Он находился вместе с бойцами внутри легендарной "летучей БМП", которая разрушила баррикады в Мариуполе, возведенные российскими гибридными силами. Тогда военным удалось вывести заложников из города.

Відео дня

"Когда механик-водитель доложил мне, что перед нами баррикады высотой более метра, он спросил, что делать, а я ответил, что берём штурмом. Это видео облетело весь мир. И они (россияне) не дождутся", — прокомментировал сам Драпатый эти события в интервью "Армия FM".

Кадры, снятые в Мариуполе в мае 2014 года

Летом того же года это подразделение оказалось в огневом кольце противника вблизи границы в Луганской области. Когда военные оказались под продолжительным артиллерийским обстрелом со стороны россиян, Михаил Драпатый взял ответственность на себя и вывел из "Изваринского котла" 260 бойцов и более 30 единиц техники, преодолев около 160 километров под вражеским огнем.

В августе 2016 года Драпатый был назначен командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады (со штабом в Конотопе Сумской области), которая в то время выполняла задачи в Авдеевке и Ясыноватском районе Донецкой области. Впоследствии он возглавлял 58-ю отдельную мотопехотную бригаду, выполнял задачи на Бахмутской трассе.

В августе 2019 года Драпатый начал двухлетнее обучение в качестве слушателя Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. В то время 58-я бригада получила другого командира. Драпатый был награждён переходным мечом королевы Великобритании как лучший выпускник.

Драпатый во время полномасштабного вторжения РФ

После этого, до января 2024 года, Михаил Драпатый возглавлял оперативную группировку "Херсон". Он был одним из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области.

В феврале того же года он был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ.

В мае 2024 года Драпатый возглавил ОТУ "Харьков" на фоне нового наступления оккупантов и отразил угрозу в районе Волчанска.

В июне 2025 года Владимир Зеленский назначил его командующим Объединёнными силами ВСУ. До этого, в начале июня, Драпатый подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ в связи с ударом РФ по одному из учебных полигонов украинских войск в Днепропетровской области.

Напомним, вечером 21 июля Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый.

До этого Александра Сырского был освобожден от занимаемой должности.