Удар "Искандером" по военному полигону: командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности после ракетного удара ВС РФ расположению одного из учебных подразделений утром 1 июня.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, его решение – осознанный шаг, продиктованный личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли воины.

"Как командующий я не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов. Не прижал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность – всегда на командовании. Конкретно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия. Круговая порука и безнаказанность – яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются – значит, моих усилий было недостаточно", – написал генерал-майор.

Он подчеркнул, что мы не имеем права жить в системе, которая не учится.

"Если не делать выводов, не менять отношения к службе, не признавать свои ошибки – мы обречены. Без личной ответственности – нет развития. Без развития – нет победы. Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, – живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, умирает изнутри", – продолжил он.

Драпатый написал, что в результате удара погибли 12 молодых ребят из учебного батальона.

"Большинство из них находились в укрытиях. Они должны учиться, жить, бороться — не гибнуть", – подчеркнул командующий СВ ВСУ.

Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, а также инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения.

"Всем пострадавшим оказывается помощь. Но ни одна проверка не вернет тех, кого мы лишились. Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь – не слово, а действие. Где ответственность – не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает за приказ, за ​​решение, за человека", – подытожил генерал.

Фото: Скриншот

Напомним, в СВ ВСУ заверяли, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. В результате удара погибли 12 человек, еще 60 получили ранения разной степени тяжести.

Российские военные не впервые бьют по учебкам в Украине. 20 мая ВС РФ ударили "Искандером" по тренировочному лагерю ВСУ возле Шостки в Сумской области. Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, почему там проводили учения.

Ранее Фокус писал, кто виноват в гибели украинских военных в учебных центрах.