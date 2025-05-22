"Это есть везде": нардеп объяснил, почему на полигоне в Шостке проводили учения (видео)

Учения для военных на полигоне в Шостке, куда 20 мая ракетой ударили ВС РФ, проводили потому, что подобные учения проводят везде для боевого слаживания с новыми бойцами, даже неподалеку от передней линии фронта.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Комментарий Романа Костенко относительно удара по полигону в Шостке

"Каждая бригада имеет свои стрельбища где-то в тылу — даже меньшая дальность, чем до Шостки — где они проводят учения. Это факт. И это есть везде. Поэтому говорить о том, почему они учились... Потому что мы ведем войну, и нам нужно обучать свой личный состав, чтобы не бросать его "на мясо" неподготовленным", — сказал Костенко.

В то же время он подчеркнул, что вопросы также есть и к командиру, ведь перед атакой над местом удара летал российский дрон и снимал обучение украинских военных.

"Надо провести расследование, почему "Орлан" висел над полем, и продолжались дальше учения. Хотя, по предварительным данным личный состав двигался в сторону хранилища, но был нанесен удар", — подчеркнул Костенко.

Он также пояснил, что обучение необходимо проводить, но они должны быть правильно организованы, чтобы не было подобных последствий.

Напомним, 20 мая российские пропагандистские СМИ сообщили о ракетном ударе по полигону в Шостке, Сумской области.

21 мая В нацгвардии официально подтвердили удар по полигону в Сумской области и сообщили о 6 погибших и более 10 раненых.