"Це є всюди": нардеп пояснив, чому на полігоні в Шостці проводили навчання (відео)

Навчання військових на полігоні у Шостці, куди 20 травня ракетою вдарили ЗС РФ, проводили тому, що подібні навчання проводять всюди для бойового злагодження з новими бійцями, навіть неподалік від передньої лінії фронту.

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Про це в етері "Радіо Свобода" заявив секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Коментар Романа Костенка щодо удару по полігону у Шостці

"Кожна бригада має свої стрільбища десь в тилу — навіть менша дальність, ніж до Шостки — де вони проводять навчання. Це факт. І це є всюди. Тому говорити про те, чому вони навчалися… Тому що ми ведемо війну, і нам потрібно навчати свій особовий склад, щоб не кидати його "на мʼясо" непідготовленим", — сказав Костенко.

Водночас він підкреслив, що запитання також є і до командира, адже перед атакою над місцем удару літав російський дрон та знімав навчання українських військових.

"Треба провести розслідування, чому "Орлан" висів над полем, і продовжувалися далі навчання. Хоча, за попередніми даними особовий склад рухався в сторону сховища, але був завданий удар", — наголосив Костенко.

Він також пояснив, що навчання необхідно проводити, але вони мають бути правильно організовані, аби не було подібних наслідків.

Нагадаємо, 20 травня російські пропагандистські ЗМІ повідомили про ракетний удар по полігону у Шостці, Сумської області.

21 травня В нацгвардії офіційно підтвердили удар по полігону в Сумській області та повідомили про 6 загиблих і понад 10 поранених.