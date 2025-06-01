Удар "Іскандером" по військовому полігону: командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади після ракетного удару ЗС РФ по розташуванню одного з навчальних підрозділів уранці 1 червня.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, його рішення — усвідомлений крок, продиктований особистим почуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули воїни.

"Як командувач я не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів. Не притиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність — завжди на командуванні. Конкретно командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука і безкарність — отрута для армії. Я намагався викорінити її із Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо", — написав генерал-майор.

Він наголосив, що ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться.

"Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки — ми приречені. Без особистої відповідальності — немає розвитку. Без розвитку — немає перемоги. Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, — живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, помирає зсередини", — продовжив він.

Драпатий написав, що внаслідок удару загинули 12 молодих хлопців із навчального батальйону.

"Більшість із них перебували в укриттях. Вони повинні вчитися, жити, боротися — не гинути", — наголосив командувач СВ ЗСУ.

Він висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих і всім постраждалим, а також ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення.

"Усім постраждалим надається допомога. Але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили. Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь — не слово, а дія. Де відповідальність — не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає за наказ, за рішення, за людину", — підсумував генерал.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, у СВ ЗСУ запевняли, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводили. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Унаслідок удару загинуло 12 осіб, ще 60 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Російські військові не вперше б'ють по учебках в Україні. 20 травня ЗС РФ вдарили "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки в Сумській області. Секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, чому там проводили навчання.

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