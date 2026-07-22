Командував легендарною БМП у Маріуполі: хто такий Михайло Драпатий, який став новим головнокомандувачем ЗСУ

Увечері 21 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем Збройними силами України стане генерал-майор Михайло Драпатий. Він брав участь у прориві з "Ізваринського котла", звільнення правобережної Херсонщини та звільненні заручників у Маріуполі у 2014 році.

Саме Михайло Драпатий командував 2-м батальйоном 72 ОМБр, який брав участь у звільненні заручників у Маріуполі у травні 2014 року: тоді українським військовим вдалося звільнити людей і організовано відійти. Фокус зібрав усе, що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ.

Драпатий на початку російського вторгнення в Україну

Військовий шлях Михайла Драпатого розпочався зі служби у 72-й окремій механізованій бригаді. У травні 2014 року він був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, коли під його головуванням батальйон зайшов до Маріуполя на бронетехніці задля посилення підрозділів.

Він був із бійцями усередині легендарної "летючої БМП", яка зруйнувала барикади у Маріуполі, що звели російські гібридні сили. Тоді військовим вдалося вивести заручників із міста.

Відео дня

"Коли мені механік-водій доповідав, що перед нами барикади більші метра у висоту, питав, що робити, а я сказав, що беремо штурмом. Це відео облетіло весь світ. І вони (росіяни) не дочекаються", — коментував сам Драпатий ці події в інтерв'ю "Армія FM".

Кадри з травня 2014 року, відзняті у Маріуполі

Влітку того ж року цей підрозділ потрапив у вогневе кільце противника поблизу кордону в Луганській області. Коли військові опинилися під тривалими артилерійськими обстрілами росіян, Михайло Драпатий взяв відповідальність на себе та вивів із "Ізваринського котла" 260 бійців та понад 30 одиниць техніки, подолавши близько 160 кілометрів під ворожим вогнем.

У серпні 2016 року Драпатий був призначений командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади (зі штабом у Конотопі на Сумщині), яка тоді виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі на Донеччині. Згодом він очолював 58-му окрему мотопіхотну бригаду, виконував завдання на Бахмутській трасі.

У серпні 2019 року Драпатий почав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 58-ма бригада у той час отримала іншого командира. Драпатий був нагороджений перехідним мечем королеви Великобританії як найкращий випускник.

Драпатий під час повномасштабного вторгнення РФ

Після цього, до січня 2024 року, Михайло Драпатий очолював оперативне угруповання "Херсон". Він був одним із командирів, що керував звільненням правобережжя Херсонської області.

У лютому того ж року його було призначено заступником начальника Генштабу ЗСУ.

У травні 2024 року Драпатий очолив ОТУ "Харків" на тлі нового наступу окупантів та зупинив загрозу біля Вовчанська.

У червні 2025 року Володимир Зеленський призначив його командувачем Об'єднаними силами ЗСУ. Перед цим, на початку червня, Драпатий подав рапорт на відставку з посади командувача Сухопутними військами ЗСУ внаслідок удару РФ по одному з навчальних полігонів українських військ на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, увечері 21 липня Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий.

Перед цим Олександра Сирського було звільнено з посади.