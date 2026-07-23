"Їм байдуже в якій країні жити": новий головком ЗСУ жорстко висловився про жителів Донбасу

Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий вважає, що частина жителів Донеччини та Луганщини не має достатньої національної свідомості через недостатню увагу до українізації та патріотичного виховання. Також, за його словами, "дуже вагома кількість" людей не хоче працювати та прагне "халяви".

Про це Михайло Драпатий заявив в інтерв'ю Ukraїner, відповідаючи на запитання про різне ставлення цивільного населення до українських військових у різних регіонах.

За його словами, з цивільними потрібно проводити роз'яснювальну роботу та патріотичне виховання, щоб люди усвідомлювали загрозу з боку Росії й діяли в інтересах України.

Драпатий висловив думку, що на Донеччині та Луганщині "за всю історію" було недостатньо уваги до українізації, через що сформувалася частина "несвідомого населення".

"Це моя думка. Можете погодитись, можете ні", — зазначив він.

Водночас військовий назвав це комплексною проблемою, яка потребує просвітницької роботи та діяльності спеціальних служб.

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Окремо головнокомандувач заявив, що, на його думку, "дуже вагома кількість" людей у цих регіонах "не хоче працювати, хоче халяви", а також їм "більше байдуже, в якій країні проживати, як вона буде називатися". Він додав, що дійшов такого висновку після спілкування з місцевими жителями.

Фрагмент 31:07 "Робота з цивільним населенням"

Драпатий також порівняв ставлення частини жителів Донбасу до Росії зі "стокгольмським синдромом". За його словами, люди звикли до впливу РФ і не усвідомлювали, що живуть під постійним інформаційним тиском. Він наголосив, що це є наслідком багаторічної політики Росії та недостатньої роботи української держави з населенням регіону.

Водночас Драпатий навів приклад Маріуполя 2014 року, де, за його словами, робота військових з цивільним населенням поступово змінювала ставлення людей.

За його словами, цивільні почали цікавитися, хто такі українські військові, а згодом — допомагати їм.

"Не все так погано і втрачено. Потихеньку люди згадали, що вони все ж таки громадяни незалежної країни Україна. Був від цього позитив", — сказав він.

Водночас головнокомандувач наголосив, що робота з цивільним населенням є важливою складовою оборони. За його словами, ще у 2014 році підрозділи на місцях співпрацювали з громадами та місцевими жителями.

"Це буде Україна, ніхто навіть не повинен сумніватися в існуючих кордонах", — підсумував Драпатий.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

Раніше Фокус розповідав, хто такий Михайло Драпатий. Він брав участь у боях за Маріуполь у 2014 році та командував підрозділами під час оборони міста.