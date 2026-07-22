Зеленский официально назначил Драпатого главкомом ВСУ: какие еще кадровые решения он принял

Президент Украины Владимир Зеленский официально провел масштабные кадровые перестановки в высшем военном руководстве страны. Соответствующими указами глава государства освободил от должности Александра Сырского и Андрея Гнатова, а также назначил новых главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

Сегодня, 22 июля, на сайте президента Украины появились официальные указы, подтверждающие кадровые изменения в высшем руководстве Вооруженных сил Украины.

В первую очередь президент подписал указ № 627/2026, которым освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. После этого другим указом — № 630/2026 — глава государства назначил на эту должность Михаила Драпатого.

Отдельные кадровые изменения произошли и в Генеральном штабе ВСУ. Указом № 629/2026 президент освободил Андрея Гнатова от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В то же время указом № 631/2026 Зеленский назначил начальником Генерального штаба ВСУ Игоря Скибюка. Именно он отныне будет отвечать за работу Генерального штаба и организацию деятельности Вооруженных сил на этом уровне.

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В целом, серия президентских указов от 22 июля 2026 года официально завершила смену руководства сразу на двух ключевых военных должностях — главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба. Отныне украинские вооруженные силы возглавит Михаил Драпатый, а Генеральный штаб — Игорь Скибюк.

Ранее в своём сообщении в Telegram Владимир Зеленский сообщил, что совместно с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой определил дальнейшие шаги после обновления военного руководства. Президент отметил, что в этот день должны были быть официально оформлены решения о смене руководства Вооруженных сил Украины, а новым начальником Генерального штаба станет генерал-майор Игорь Скибюк, которого он назвал опытным военным, бок о бок с Драпатым защищавшим Украину.

По словам Зеленского, главная цель кадровых перестановок — обеспечение слаженной работы всех подразделений украинской армии. Он также сообщил, что для Александра Сырского и Андрея Гнатова уже определены дальнейшие направления службы в интересах защиты государства, и поблагодарил их за проделанную работу. В заключение президент пожелал Михаилу Драпатому и Игорю Скибюку успехов на новых должностях, боевой удачи и побед для Украины.

Увольнение Сырского — что об этом известно

Напомним, вечером 21 июля стало известно об изменении руководства Вооруженных сил Украины. Тогда президент Владимир Зеленский объявил об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначении на эту должность Михаила Драпатого. В то же время официальные указы на тот момент ещё не были обнародованы.

Перед объявлением кадровых решений Зеленский провел отдельные встречи с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и Александром Сырским. После этого президент сообщил об изменениях в высшем военном руководстве.

В частности, одной из причин увольнения Сирского стали продолжавшиеся несколько дней акции протеста, проходившие в различных городах Украины. Их участники выступали против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны и одновременно требовали уволить Сырского с поста главнокомандующего ВСУ.

Наряду с назначением Михаила Драпатого президент также заявил, что уже определена обновленная структура Генерального штаба. По словам Зеленского, новое руководство ВСУ уже согласовало дальнейшую организацию работы Генштаба.

Также Фокус писал, что после увольнения с должностей бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, вероятно, не будут участвовать в оперативном управлении войсками. В то же время их опыт и профессиональные знания могут быть использованы в других направлениях.