Зеленський офіційно призначив Драпатого головкомом ЗСУ: які ще кадрові рішення він ухвалив

Президент України Володимир Зеленський офіційно провів масштабні кадрові зміни у вищому військовому керівництві держави. Відповідними указами глава держави звільнив Олександра Сирського та Андрія Гнатова, а також призначив нових головнокомандувача ЗСУ і начальника Генерального штабу.

Сьогодні, 22 липня, на сайті президента України з'явилися офіційні укази, які підтверджують кадрові зміни у вищому керівництві Збройних сил України.

Насамперед президент підписав указ №627/2026, яким звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Після цього іншим указом — №630/2026 — глава держави призначив на цю посаду Михайла Драпатого.

Окремі кадрові зміни відбулися й у Генеральному штабі ЗСУ. Указом №629/2026 президент звільнив Андрія Гнатова з посади начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Водночас указом №631/2026 Зеленський призначив начальником Генерального штабу ЗСУ Ігоря Скибюка. Саме він відтепер відповідатиме за роботу Генерального штабу та організацію діяльності Збройних сил на цьому рівні.

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В цілому, серія президентських указів від 22 липня 2026 року офіційно завершила зміну керівництва одразу двох ключових військових посад — головнокомандувача ЗСУ та начальника Генерального штабу. Відтепер українське військо очолюватиме Михайло Драпатий, а Генеральний штаб — Ігор Скибюк.

До цього у своєму дописі в Telegram Володимир Зеленський повідомив, що разом із новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначив подальші кроки після оновлення військового керівництва. Президент зазначив, що цього дня мали бути офіційно оформлені рішення про зміну керівництва Збройних сил України, а новим начальником Генерального штабу стане генерал-майор Ігор Скибюк, якого він назвав досвідченим військовим, що пліч-о-пліч із Драпатим захищав Україну.

За словами Зеленського, головною метою кадрових змін є забезпечення злагодженої роботи всіх складових української армії. Він також повідомив, що для Олександра Сирського та Андрія Гнатова вже визначили подальші напрями служби на користь захисту держави, подякувавши їм за виконану роботу. Наприкінці президент побажав Михайлу Драпатому та Ігорю Скибюку успіхів на нових посадах, бойової удачі та перемог для України.

Звільнення Сирського — що про це відомо

Нагадаємо, увечері 21 липня стало відомо про зміну керівництва Збройних сил України. Тоді президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначення на цю посаду Михайла Драпатого. Водночас офіційні укази на той момент ще не були оприлюднені.

Перед оголошенням кадрових рішень Зеленський провів окремі зустрічі з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та Олександром Сирським. Після цього президент повідомив про зміни у вищому військовому керівництві.

Зокрема, однією з причин звільнення Сирського стали кількаденні акції протесту, які проходили в різних містах України. Їхні учасники виступали проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та водночас вимагали звільнити Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Разом із призначенням Михайла Драпатого президент також заявив, що вже визначено оновлену структуру Генерального штабу. За словами Зеленського, нове керівництво ЗСУ вже погодило подальшу конфігурацію роботи Генштабу.

Також Фокус писав, що після звільнення з посад колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та ексначальник Генерального штабу Андрій Гнатов, ймовірно, не братимуть участі в операційному управлінні військами. Водночас їхній досвід і професійна експертиза можуть бути використані в інших напрямах.