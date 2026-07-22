"У них є знання": стало відомо, чим займатимуться Сирський та Гнатов після відставки, — ЗМІ

Після звільнення з посад колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та ексначальник Генерального штабу Андрій Гнатов, ймовірно, не братимуть участі в операційному управлінні військами. Водночас їхній досвід і професійна експертиза можуть бути використані в інших напрямах.

Як пише видання "РБК-Україна", посилаючись на власне поінформоване джерело, після відставки Сирський і Гнатов не займатимуться операційною діяльністю.

За словами співрозмовника видання, обидва військові й надалі можуть бути залучені до роботи, однак уже не в ролі командувачів, які ухвалюють оперативні рішення. Очікується, що вони зможуть використовувати свій досвід у сфері стратегічного планування, експертної та консультативної діяльності.

Джерело зазначило, що їхні знання та професійна експертиза залишаються цінними для оборонної сфери, тому вони можуть бути залучені до інтелектуальної та візійної роботи.

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Водночас, за інформацією співрозмовника, одним із можливих напрямів подальшої діяльності Олександра Сирського є система військової освіти. Остаточне рішення щодо його майбутньої посади наразі ще не ухвалене.

"Вони точно не будуть займатися операційною діяльністю. У них є знання, експертиза, тож вони будуть долучені інтелектуально, візійно. Сирський може бути десь в системі військової освіти — але ще побачимо", — сказав співрозмовник видання.

Водночас у своїй останній публікації Володимир Зеленський повідомив, що під час наради вже визначили подальші напрями роботи для колишнього головнокомандувача Олександра Сирського та генерала Андрія Гнатова.

Звільнення Сирського — що про це відомо

Нагадаємо, що 21 липня ввечері стало відомо про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, хоча офіційного підтвердження на той момент ще не було. Перед цим президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та самим Сирським, а згодом повідомив про кадрові зміни у військовому керівництві.

Зокрема, причиною звільнення Олександра Сирського стали кількаденні акції протесту, що відбувалися в різних містах України. Їхні учасники виступали проти відставки міністра оборони Михайла Федорова та одночасно закликали звільнити Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Зрешто, 21 липня президент Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайла Драпатого. За словами глави держави, разом із новим керівництвом уже визначено, якою має бути оновлена конфігурація Генерального штабу ЗСУ.

Також Фокус писав, що посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний публічно привітав Михайла Драпатого з призначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України. У своєму зверненні він наголосив, що на нового очільника ЗСУ чекають надзвичайно складні випробування.